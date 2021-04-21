GD一定很想吃！愛牌Vetements賣「黑魂漢堡餐」　網歪樓：吃了會變潮？

記者王蓁蓁 / 外電報導

集超高話題與爭議性於一身的品牌Vetements，以浮誇的輪廓與地下街頭感，每季一推出就「爆款」不斷，包括將全球物流貨運DHL注入系列，濃厚的玩味性，令人驚嘆又著迷不已，就連韓國潮流男神GD（權志龍）也是超級鐵粉，最近Vetements更攜手莫斯科餐廳KM20，跨界推出黑魂素食漢堡套餐，瞬間引發熱烈討論，GD應該也想吃！

▲Vetements攜手莫斯科餐廳KM20，跨界推出「黑魂素食漢堡套餐」。（圖 / 翻攝IG@vetements_official）

只有Vetements才能超越Vetements，不久前才推出2021秋冬系列，品牌馬不停蹄製造話題，邀來莫斯科餐廳KM20 ，打造素食者也可食用的蘑菇奶酪漢堡，並搭配薯條、汽水聯名推出「Vetements Burger」套餐，讓網友們忍不住歪樓直呼「吃了我也會變潮嗎」、「下一季爆款單品」、「好想看GD吃」。

▲GD曾穿Vetements與的Reebok聯名鞋。（圖 / 翻攝IG@xxxibgdrgn）

▲KM20主理人Olga Karput為「Vetements Burger」套餐拍攝一系列形象大片。（圖 / 翻攝IG@okarput）

身為時尚潮流品牌，包裝設計當然不能馬虎，Vetements以近期風靡時尚圈的Monogram老花，將品牌白色Logo佈滿餐點黑色包裝，黑魂的模樣簡直是最潮漢堡套餐！KM20主理人Olga Karput也親自為「Vetements Burger」套餐拍攝了一系列形象大片。

▲Vetements過去曾在麥當勞發表2020春夏系列。（圖 / 翻攝IG@vetements_official）

不過，這也不是Vetements第一次與速食連結，品牌創始人Demna Gvasalia還在任時，Vetements就曾在巴黎香榭大道上的麥當勞發表品牌2020春夏系列。

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