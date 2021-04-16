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狀態好到不科學！天心保養做好「4件事」，養出逆天美貌

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▲▼天心保養 。（圖／翻攝自FB、IG）

▲天心狀態太好，身材好到不科學。（圖／翻攝自FB、IG/天心、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天心穿著一身金色禮服擔任SPA進駐高雄萬豪開幕嘉賓，許久沒公開亮相的她，整個人看起來更清瘦，肌膚亮度更是為之驚艷，她分享最近愛上運動，肌肉變得緊實，連屁股都小一號，現場更公開她的保養之道，一起來看看！

急救保養交給專業

天心分享，現在很重視曬後保養，只要一曬過頭就會去尋求專業幫忙，可以很放心的交給swisspa，課程結束後讓肌膚重新開機，一些曬後的不適通通緩解，肌膚能量又被補滿了。

▲▼天心保養 。（圖／翻攝自FB、IG）

補充膠原蛋白不能斷

很多人對於膠原蛋白會覺得是皮膚，其實包括還有關節，她分享因為都有在運動健身，所以包含關節的潤滑其實都很重要，全都靠膠原蛋白的幫忙，她進一步說明，如果你長期喜歡追劇，或是長時間工作在強光的照射下，補充膠原蛋白也很有幫助。

他說以前很愛靠吃肥肉、豬腳之類補充，現在就是找到好的膠原蛋白、健康食品，或是維他命C，如果今天工作時間比較長的話就補充B群，內在外在每個環節都不能少。

運動「瘦屁股」超有感

和姊妹們一起上教練課，有氧和無氧都做，有時候練上半身、肌肉線條和肌耐力，和姊妹一起上的好處就是能夠互相激勵對方，開始運動之後，覺得屁股的尺寸變得較小，肌肉也變得緊實，就連在意的橘皮都有改善。

橘皮其實是循環問題，建議女生們一定要動起來，若長期坐在辦公室女生可以試試體雕，或是可以練深蹲幫助全身帶動來提臀，如果你隔天鐵腿到下不了床，就代表有效果了。

▲▼天心保養。（圖／Unsplash）

典禮前保持「飲食清淡」

她分享只要吃太鹹或是喝湯，隔天起來就會從眼睛腫到臉，通常在重大典禮前，會多吃水果，像是芭樂和番茄，可以的話盡量不吃晚餐，澱粉方面還是會加減吃，因為教練說澱粉是燃料，一定要吃東西才會快樂啊！

►不必花大錢！網傳5款「超級淡斑食物」多吃，肌膚亮起來

關鍵字：

天心, 保養, 瘦身

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