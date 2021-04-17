日系彩妝狂燒！Lunasol奶茶色修容餅＋唇露　Celvoke絲絨玫瑰眼影飄仙氣

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

2021春季彩妝早已開賣好一陣子，大多數人都已「收購」完成，而隨著夏季時節逐漸靠近，日系彩妝品牌近來也陸續開始推出夏季彩妝系列，不少夢幻級限定彩妝還沒上市就被瘋狂敲碗，像是「大地色之王」LUNASOL第二波春妝中的奶茶色調修容餅和巧克力唇露；「南瓜色霸主」Celvoke的「絲絨玫瑰」限定眼影則是浪漫仙氣十足，人氣超高。

LUNASOL



被稱為「大地色之王」的LUNASOL，繼今年1月開春以植物和花卉為發想，推出色彩粉嫩繽紛的2021春季彩妝系列後，近日再推出第二波春妝系列「春之新綠」，其擅長的大地色系再度回歸，巧妙融合森林綠與咖啡色，讓花草樹木幻化成自然鮮嫩的妝感。

▲LUNASOL推出2021第二波春妝系列「春之新綠」。

「春之新綠系列」將經典4色眼彩盤推出限定色#EX09，以森林綠搭配咖啡色作為主色，搭配細緻珠光銀白色和帶有偏光感亮粉的透明瑩綠色，能打造出具有穿透感的水亮眼神。

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒，#EX09 Energetic Green。

而晶巧柔膚修容餅則是推出現在最夯的奶茶色調，也是這次限定系列中人氣最高的一品。添加具有彈力卜案透明聚合物粉體，一抹就能融入肌膚，不易顯粉感，輕柔的橘棕更能打造自然血色感。

▲LUNASOL 晶巧柔膚修容餅（霓晶），#03 EarthyBreeze。

而全新限定巧克力色霧感唇露的詢問度也居高不下，輕盈的露狀質地一抹就能緊密浮貼唇部，化為霧面質感，薄擦偏橘棕奶茶色，厚塗則是濃郁的巧克色。

▲LUNASOL 晶巧水漾霧唇露，#EX03 After Rain。

Celvoke



日本近年來超夯的天然有機美妝品牌Celvoke，以「陽光親吻在肌膚上」為靈感推出夏季限定彩妝系列，將金色和紅色兩種絢麗色彩交織出陽光灑落般的閃耀光彩，連外殼也換上全新金銅色調限定包裝，還沒推出就被許多粉絲敲碗。

▲Celvoke夏季限定彩妝系列。

玩色深邃眼影盤以太陽光芒的黃色及熱情高雅的玫瑰色推出2款充滿夏日感的全新色選，「#10閃耀寶石」是以暖金黃和古銅棕色調為主，比起一般大地色更多了溫柔感；而限定色「#EX05絲絨玫瑰」則是以玫瑰色搭配紅銅色，充滿仙氣的配色，能打造浪漫溫柔感。

▲Celvoke 玩色深邃眼影盤推出全新常態色#10和限定色#EX05。

高人氣的輕透蜜粉餅則是推出限定色#EX01，是以頰彩為發想設計的多功能蜜粉餅，擁有定妝、打亮和修容3種功能。擁有自然細緻光澤感的暖杏色可用於顴骨、鼻梁、下巴和額頭等局部打亮，而古銅棕色可用來加強臉部輪廓及線條，打造立體小顏。

▲Celvoke 活采無瑕輕透蜜粉餅。

這次更首度推出彩色染眉膏，細緻的圓形刷頭連化妝新手也能輕鬆梳出自然眉流，添加天然植物蠟能打造持久立體感的眉型，且溫熱水即可輕鬆卸除，共推出3款色選，包含橘棕色#01煙燻柿子、酒紅色#02魅力酒紅或莓紅色#EX01初戀莓果。

▲Celvoke 玩色立體染眉膏C。

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