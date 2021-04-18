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蕭亞軒白皙美腿全都露　百萬「錶王」PP搶風采

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▲▼ 蕭亞軒PP 。（圖／翻攝蕭亞軒IG,PP官網）

▲蕭亞軒一身休閒但配件不簡單，戴近百萬元的PP錶搭配寶格麗Serpenti手環。（圖／翻攝hsiaoelva IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）2月中被愛犬咬傷臉部與嘴巴，為了讓粉絲安心，她近日不時分享新照，但幾乎都是戴口罩或手托腮的pose遮住傷痕，不過即使身穿居家服，她依然洩露天后品味，腕上的手錶與手環都出自名家設計，一只獨特的橢圓錶，正是「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）近百萬元的優雅之作GOLDEN ELLIPSE。

▲▼ 蕭亞軒PP 。（圖／翻攝蕭亞軒IG,PP官網）

▲蕭亞軒手托腮，貼住傷口的膠帶依稀可見。（圖／翻攝hsiaoelva IG）
 

「錶王」PP是收藏家的最愛，演藝圈也有一票忠實擁護者，特別是NAUTILUS金鷹系列運動錶深受追捧，但蕭亞軒品味獨具，選擇1968年問世的GOLDEN ELLIPSE腕錶，其設計遵循古希臘數學家發現的黃金分割比例，以介於圓形與長方形之間的優美橢圓造型亮相，2018年慶祝誕生50周年，品牌特別推出特別版的大尺寸款式5738R玫瑰金錶，搭配烏木色面盤與金質時標、指針，且內載Caliber 240超薄自動上鍊機芯，細膩設計成為她的珍藏之一。

▲▼ 蕭亞軒PP 。（圖／翻攝蕭亞軒IG,PP官網）

▲PP辨識度極高的橢圓型錶殼GOLDEN ELLIPSE編號5738R自動上鍊錶，994,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）
 

除了PP錶搶鏡，蕭亞軒同時疊戴寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列手環，讓典雅腕錶與狂野寶混搭出時髦味，而她一身輕便的居家服，大露白皙美腿，也讓粉絲看得目不轉睛，直呼「好性感」。

▲▼ 蕭亞軒PP 。（圖／翻攝蕭亞軒IG,PP官網）

▲PP GOLDEN ELLIPSE編號5738R腕錶，搭載Caliber 240超薄自動上鍊機芯。

►「錶王」PP並列顯示萬年曆錶贏好評　優雅錶釘紋圈超美

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關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, BVLGARI, 寶格麗, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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