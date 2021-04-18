星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@solarkeem、Yotube @솔라시도 solarsido

南韓女團MAMAMOO憑著超強實力唱功、獨特嗓音外加無偶包的開朗奔放個性，在全球圈粉無數，舞台風格多變的她們也常以性感造型展現好身材，其中隊長頌樂（Solar）更是常在舞台上秀出緊實腹肌，前陣子更以一張超辣「蝴蝶美背」照引發網友狂讚。

她曾在自己的個人YouTube頻道透露身材管理大法，私下不僅嚴格控制飲食，平時也會做許多不同運動，還有自創的「水果減肥法」，近日她更分享自己平時在做的「5分鐘減脂運動」，可以燃燒全身脂肪、甩掉肥肉，連她自己都笑說「雖然會有點累」，但堅持做下去就能擁有擁有美麗好身材。

1.側步深蹲，20下



把腰往下擺，做出深蹲的姿勢，左右腳輪流向外側點地，過程中盡量不要移動上半身，做20下。

2.波比伏地挺身，10個



接下來做10個波比伏地挺身，在做的時候如果沒有保持核心用力、屁股收緊，容易傷到背步，所以要多注意肚子發力，如果可以做到肚子不碰到地板，效果會更好。如果覺得太困難或還做不到的人，也可以跟她一樣做波浪伏地挺身。

3.側弓步，20個



先將腳張開，向左右輪流做弓步，做20個。這裡很重要的是，下壓時腳要盡量保持向前，別往外超出太多，且做的時候要注意腿部內側感受到發力，也要留意臀部往後推。

4.全身仰臥起坐深蹲，10個



這個動作就是把深蹲結合仰臥起坐，做深蹲到接近地面時向後平躺，做仰臥起坐並回到深蹲姿勢再站直，做10次。

做這個動作時最好別用彈跳的，但如果像她一樣，做起來有點困難的人，利用一點彈跳是可以的，但如果彈跳得太多，可能會造成腰背受傷，所以做的時候一定要收緊核心，而當從蹲姿站起時盡量讓腳保持與肩同寬，就算做深蹲時一樣。

5.三頭肌伏地挺身，10個



做這個動作時，最好別讓肚子碰觸到地板，上下動作時要注意讓手臂呈90度。如果一開始做覺得困難的人，也可以像她一樣，讓手臂盡量靠近胸部側邊來進行。

6.高抬腿跑，30次



就像在原地跑步般，將雙腳膝蓋輪流往上抬，交替抬起兩邊的腿算是1次，做30次。因為這是跑步動作，所以收緊核心是很重要的，身體盡量不要向後傾，重心稍微往前的進行。

7. 平板撐爬行伏地挺身，左右各3個



平板撐爬行伏地挺身（Arm Walking plank push-ups）是將手撐棒式結合肘撐棒式，同時做爬行動作。腳不動，以手撐地像是用手走路到平板撐定點後改用手肘撐地，再用手掌撐地往回走，前行、後退都從左手開始，重複做3次後，再換從右手開始做3個。

8.過頭深蹲20個

將腳打開稍微超過肩膀，雙手向兩側斜上方舉起，做這個動作時，要盡量伸展手臂，也要注意上不要讓上半身過於往前傾，上半身挺直，讓身體保持穩定上下，不要搖晃。



以上8個動作為一整套，做完一套後休息1分鐘，好好整理呼吸，休息後再繼續做一套。

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