fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背

>

▲▼星變美頌樂。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@solarkeem、Yotube @솔라시도 solarsido

南韓女團MAMAMOO憑著超強實力唱功、獨特嗓音外加無偶包的開朗奔放個性，在全球圈粉無數，舞台風格多變的她們也常以性感造型展現好身材，其中隊長頌樂（Solar）更是常在舞台上秀出緊實腹肌，前陣子更以一張超辣「蝴蝶美背」照引發網友狂讚。

她曾在自己的個人YouTube頻道透露身材管理大法，私下不僅嚴格控制飲食，平時也會做許多不同運動，還有自創的「水果減肥法」，近日她更分享自己平時在做的「5分鐘減脂運動」，可以燃燒全身脂肪、甩掉肥肉，連她自己都笑說「雖然會有點累」，但堅持做下去就能擁有擁有美麗好身材。

1.側步深蹲，20下

把腰往下擺，做出深蹲的姿勢，左右腳輪流向外側點地，過程中盡量不要移動上半身，做20下。

▲▼星變美頌樂。（圖／翻攝youtube）

2.波比伏地挺身，10個

接下來做10個波比伏地挺身，在做的時候如果沒有保持核心用力、屁股收緊，容易傷到背步，所以要多注意肚子發力，如果可以做到肚子不碰到地板，效果會更好。如果覺得太困難或還做不到的人，也可以跟她一樣做波浪伏地挺身。

3.側弓步，20個

先將腳張開，向左右輪流做弓步，做20個。這裡很重要的是，下壓時腳要盡量保持向前，別往外超出太多，且做的時候要注意腿部內側感受到發力，也要留意臀部往後推。

▲▼星變美頌樂。（圖／翻攝youtube）

4.全身仰臥起坐深蹲，10個

這個動作就是把深蹲結合仰臥起坐，做深蹲到接近地面時向後平躺，做仰臥起坐並回到深蹲姿勢再站直，做10次。

做這個動作時最好別用彈跳的，但如果像她一樣，做起來有點困難的人，利用一點彈跳是可以的，但如果彈跳得太多，可能會造成腰背受傷，所以做的時候一定要收緊核心，而當從蹲姿站起時盡量讓腳保持與肩同寬，就算做深蹲時一樣。

5.三頭肌伏地挺身，10個

做這個動作時，最好別讓肚子碰觸到地板，上下動作時要注意讓手臂呈90度。如果一開始做覺得困難的人，也可以像她一樣，讓手臂盡量靠近胸部側邊來進行。

6.高抬腿跑，30次

就像在原地跑步般，將雙腳膝蓋輪流往上抬，交替抬起兩邊的腿算是1次，做30次。因為這是跑步動作，所以收緊核心是很重要的，身體盡量不要向後傾，重心稍微往前的進行。

▲▼星變美頌樂。（圖／翻攝youtube）

7. 平板撐爬行伏地挺身，左右各3個

平板撐爬行伏地挺身（Arm Walking plank push-ups）是將手撐棒式結合肘撐棒式，同時做爬行動作。腳不動，以手撐地像是用手走路到平板撐定點後改用手肘撐地，再用手掌撐地往回走，前行、後退都從左手開始，重複做3次後，再換從右手開始做3個。

8.過頭深蹲20個

將腳打開稍微超過肩膀，雙手向兩側斜上方舉起，做這個動作時，要盡量伸展手臂，也要注意上不要讓上半身過於往前傾，上半身挺直，讓身體保持穩定上下，不要搖晃。


以上8個動作為一整套，做完一套後休息1分鐘，好好整理呼吸，休息後再繼續做一套。

►躺著就能瘦！日本超夯「毛巾減肥操」每天躺5分鐘，實測腰圍減7cm

►最常見的「減肥失敗」5大原因！「健康食物」吃太多也會變胖

►3天甩2kg！MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」炸出螞蟻腰

關鍵字：

星變美, 頌樂, Solar, MAMAMOO, 減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

現在知道也不嫌晚！日本大創、誠品「隱藏版神物」　49元起打包回家

BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲

BoA寶兒圓圓臉不見了！三餐都吃白粥瘦到兩頰凹陷　網驚：像40歲

許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放 張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決 Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便 日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力 35歲朴敏英私服美照連發！「白裙透出S曲線」　網：根本少女 8款讓生活美好的小物！雪白雞毛撢子擺著就美、六角貓屋疊多個更可愛 曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算　幫助代謝、腸道健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面