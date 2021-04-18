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「血型瘦身法」快學！O型少吃麵包、B型多吃乳製品，減重效果翻倍跳

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▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／翻攝自IG）

▲A型的鄭秀文也遵循血型瘦身法，維持良好體態。（圖／翻攝自IG/鄭秀文、Pexels，以下同）

編輯 / Amber

最近減重卡關，眼看著身邊朋友都瘦身成功，但是自己即便少吃或運動都沒有成效，這或許和你本身的血型有關。美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師所提倡的「血型療法」分析說明，不同血型的激素與消化酶的功能略有差異，使得身體對每種食物的消化能力各有不同，只要針對血型調整飲食內容，減重就能事半功倍。

▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／PEXELS）

O型少吃麩質食物

O型是四種常見血型之中最古老的血型，推估源自於狩獵民族，體質上留有習慣肉食飲食特徵，和其他血型比起更善於分解蛋白脂和脂肪，卻不易分解碳水化合物。

想要成功減重，建議少吃麩質食物，像是小麥和玉米，像是麵包、麵條都會讓O型體重增加，所以盡量減少醣類攝取，多吃瘦肉、魚肉和蛋類則大有幫助。

▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／PEXELS）

A型少吃肉類

A型起源於農耕畜牧民族，由O型演化而出的血型，農耕生活使得肉食食物攝取減少，穀物食物增加，換句話說A型的人更擅長消化碳水化合物，

想要避免發胖必須少吃肉類，建議多吃深綠色蔬菜幫助減重，同時得減少糖、咖啡因、酒精得攝取，以上內含使壓力荷爾蒙上升的成分，避免過多壓力導致憂鬱焦慮。

▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／PEXELS）

B型多吃乳製品

B型源自於逐水草而居的遊牧民族，他們適應環境能力是四種血型之冠，因飼養家畜開始有食用乳製品或蛋類習慣，對於乳製品和乳糖的適應力也最好。

食用玉米、小麥、花生等食物，容易使B型人身體代謝率下降，導致體重上升，根據研究，雞肉也會導致凝血反應，必須減少食用，建議增加鮮乳和乳製品，幫助獲得優秀蛋白質與鈣質。

▲▼血液瘦身法超夯，讓減重成效翻倍 。（圖／PEXELS）

AB型少量多餐

AB型是A型和B型基因相混產生的新血型，人數占比也來得低。AB型擁有兩個血型的優點，也會面臨雙倍的體質困擾，由於結合兩者血型抗原，它們較容易因為食物產生凝血反應。

AB型應避開麩質製品、肉類，若有減重需求，可以多吃大豆製品和綠色蔬菜，飲食謹記少量多餐，也不會因胃酸不足導致消化不良。

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關鍵字：

血型, 瘦身

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