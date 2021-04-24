減肥的事明天再說！這五家甜點值得你放縱　棉花糖軟餅乾牽絲超邪惡

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減肥永遠是明天的事，什麼事都可以妥協就是減肥不能今日事今日畢，為了美味可口的蛋糕、餅乾、甜點叫人怎麼捨得安分的控制嘴巴，下面推薦全台五家必吃甜點店，絕對值得你稍微放縱一下。

＃ChocoChez Bakery

地址：台北市大安區復興南路一段279巷24號

營業時間：11:00-18:00

這家近期備受韓妞們愛戴的韓式糕點店其實是由一位韓國烘焙師老闆以及台灣咖啡師闆娘一起打造的，不僅店面簡約舒適就連甜點也是一級棒，其中最受歡迎的就是這款巧克力棉花糖軟餅乾，以美式軟餅乾的方式呈現搭配牽絲的棉花糖，大口咬下還有濃郁的巧克力風味，既罪惡又美味的搭配難怪是本店熱銷款。

＃FOX.CONE coffee＆bakes

地址：新竹市東區南門街12號

營業時間：11:00-18:00（每週二公休）

號稱新竹第一名的司康果然名不虛傳，每日限量供應一出爐就被瘋搶，小巧可愛的英式點心司康是很多人的下午茶選擇，且這家的司康擁有眾多口味變化，可以選擇單吃或是加購抹醬讓整體品嚐起來更有層次；而其中抹茶開心果司康的茶味非常香濃且不甜膩，搭配開心果的點綴以及一旁的抹茶醬，不管是不是抹茶控吃完肯定都會愛上。

＃成真咖啡Come True Coffee

地址：全台均有門市

營業時間：依門市而異

創始店來自台中的成真咖啡目前已遍佈全台，除了飲品以及輕食以外最受歡迎的非舒芙蕾系列莫屬，發源自法國的經典飯後甜點舒芙蕾鬆軟綿密的口感深得許多人的心，而成真咖啡的舒芙蕾不但好吃且以極度親民的價格吸引很多人紛紛前來朝聖，除了常見的焦糖、抹茶口味以外特定分店也推出提拉米蘇口味，苦甜的可可風味再淋上一小盅的濃縮咖啡，各種酸甜苦澀在嘴中同時綻放實在非常滿足。

▲提拉米蘇舒芙蕾。（圖／實習記者陳佑青攝）

＃Hidden off

地址：新竹市西門街135號

營業時間：10:30-20:00（每週三、四公休）

藏匿於小巷子的咖啡廳無論鹹食還是甜食都相當好吃，其中於網路上非常有名的就是這款「微笑卷毛蛋糕」外觀簡直就是查理布朗本人非常可愛，蛋糕體為戚風蛋糕搭配焦糖內餡及香濃鮮奶油超級滿足，這款蛋糕無論是視覺上還是味覺上表現都相當好，絕對是來新竹一日遊必吃。

＃Yao Ping堯平

地址：台南市中西區開山路122巷10號1F之2

營業時間：12:00-19:00（每週一公休）

來過台南絕對不能不知道堯平布朗尼，當地人和觀光客都非常喜歡的甜點禮盒，無論是當作送禮還是自己吃都非常適合，不同於一般的布朗尼這家共有12種口味，像是肉桂、棉花糖、核桃甚至連辛咖哩風味都有實在是很特別，若選擇障礙大爆發的話也可以選擇布朗尼禮盒一口氣把12種口味都帶回家慢慢品嚐。

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