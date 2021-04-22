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和牛、培根豬「肉片戒指」戴上手越看越餓，貓咪吐司變耳環夠Ｑ

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編輯／ChiNg

日本萬代旗下的玩具品牌這次要來拯救無肉不歡的朋友們，推出「肉戒指」系列以高級霜降和牛、培根豬、里肌肉、國產五花豬以及橫隔膜肉這五種食材為靈感打造此系列造型彈性戒指；不得不讚嘆僅僅2cm的小範圍裡竟然能刻劃出如此細膩的紋路以及肉的油花分佈，戴在手上讓你越看越餓。

▲▼肉戒指。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲日本玩具品牌推出肉戒指，每一款的紋路都超逼真。（圖／翻攝自gashapon.jp，下同）

此系列肉戒指已於四月份上旬正式發售，若一口氣蒐集完五種造型就能讓每一隻手指頭都飄香，走到哪肯定都是眾人注目的焦點，肉肉控的人應該要趕快手刀選購。

▲▼肉戒指。（圖／翻攝自gashapon.jp）

若喜歡獵奇風格的戒指肯定也不能錯過這款由日本飾品網站推出的「立入禁止」戒指，以防疫生活為靈感將黃色封條印上警告字樣看起來充滿了工地禁止進入的氛圍，加上正處於防疫階段的我們而言簡直是最貼近生活的一款設計，既有趣又新奇。

▲▼社交安全戒指。（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲日本飾品品牌因應防疫推出黃色封條造型戒指。（圖／翻攝自vvstore.jp）

而尺寸設計上推出了許多不同大小因此不管是男生或是女生都非常適合，鮮明的用色搭配特殊的造型設計，戴著它出門絕對是最高調的選擇，同時還能作為護身符請陌生人通通離開。

另外，許多人為之瘋狂的貓咪生吐司也來參一咖了，台灣品牌微距食界將Q萌的貓臉吐司做成耳環，超高顏值的設計簡直是跨界合作的最佳代表，小巧可愛的耳環仔細一看做工實在是非常細膩，吐司上的麵包質地都清晰可見，不得不說這個貓咪吐司耳環不僅是俏皮也非常精緻有質感，喜歡的人千萬不要錯過。

▲▼貓咪生吐司耳環。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲台灣品牌將超夯的貓咪生吐司做成耳環。（圖／翻攝自pinkoi.com）

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關鍵字：

戒指, 獵奇, 防疫, 日本, 新奇

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