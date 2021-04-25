柴柴、貓咪來比誰可愛！「狗蛋吐司」與「度假潮貓」分不出勝負

編輯／ChiNg

若仔細觀察家中寵物寶貝的日常便會發現他們又萌又頑皮的一面，也許是不經意的呆滯表情抑或是無聊俏皮的cos成另一種東西，這些好笑又可愛的畫面絕對能替你乏味疲倦的生活帶來一絲趣味，Instagram上一位日本作者便是紀錄柴柴的日常還有裝扮成食物的各種逗趣模樣吸引大票粉絲關注。

你的泡麵泡好囉，再不理我就要跟麵一樣爛掉了……還以為是一碗巨型泡麵結果打開竟然睡了一隻可愛柴柴，未免太療癒了。

下次去早餐店點餐的時候不要再吃熱狗蛋了，直接跟阿姨說要吃「狗蛋吐司」絕對會把阿姨嚇壞。阿姨不要誤會啦……是柴柴自己跑上去的。

看來這隻柴柴對於他的泡麵碗實在很情有獨鍾，但這次升級變成2.0版了，慵懶地戴上炸蝦頭套讓柴柴的可愛程度也更上一層樓。

大家看仔細，這不是牧羊犬而是裝扮成牡羊的柴犬！毛茸茸的模樣加上頭上兩個彎曲的羊角比真的牧羊犬還逼真，不得不說這隻柴柴簡直是寵物界cosplay冠軍。

大家都知道多數的狗狗與貓咪是勢不兩立的，一山不如二虎很難在家裡同時存在，因此說到玩翻cosplay貓咪當然不能輸！這隻出生於阿拉伯現居美國的貓咪Benson一看就知道主人肯定在他身上花了不少治裝費，版面上每一篇文都是不同的穿搭與造型甚至還有接業配的商業版Benson，不管是戴上小圓眼鏡、披上浴袍還是嘻哈風的金項鍊每一種穿搭他都能完美駕馭，加上厭世的小圓臉實在是太可愛了。

多數的時尚美感都很難讓人懂，那貓咪的時尚你懂嗎？

蝙蝠俠已經過氣了，現在大家都看貓咪俠。

處處留情的渣男大家都見過，但花心的貓咪也不是好對付的。

身為一隻成熟的好貓咪，自己的飯錢就該自己賺，偶爾業配一下是必要的。

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