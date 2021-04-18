星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買

▲星巴克週一再推限時買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗咖啡館、丹堤、路易莎提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克繼上周於IG推出連5天每一送一優惠之後，4／19開始的上班日又再推「連3」買一送一，不用玩遊戲也不用輸入優惠代碼，只要看準時間到店就能享優惠，伯朗咖啡館也在4月份的每週一，在特定門市也推出買一送一優惠，讓上班族能在週一享受小確幸。

星巴克從4／19起至4／21起間，推出「午後好時光好友分享」活動，限定3天期間從下午1點至晚上8點，至門市購買2杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，號召各位星迷們下午去報到，每人每次至多買二送二，部分門市不提供此優惠。

伯朗咖啡館也在4／19推出分享日優惠，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，適用門市包括南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城。

丹堤咖啡全4月份也推出咖啡寄杯優惠，4月底前至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費即可享買3送2優惠，不但可跨店、分次使用，60元飲品券兌換時，也可補差額升級其它飲品。路易莎則從即起至5／9期間推出「京都醇茶涼賞季」，至店購買原價60元的「大臣賞煎／焙茶」，特價50元。

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