交友網站數據揭密！「3星座女」最愛主動約、過半女生喜歡大胸肌

▲交友軟體調查顯示，7成女生願意主動邀約喜歡對象。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

國外約會交友軟體先前進行調查，結果竟讓人跌破眼鏡，以往總認為是男生較愛主動約，但卻有7成女生表示，比起被追，更想自己挑選自己喜歡的對象，除了外表看得順眼，大胸肌更是考量重點。

被問到女生第一眼會注意到男生哪個部位？調查結果顯示，滑交友照片時，過半數的女生坦承自己是胸控，第一眼會注意男生的胸肌，三成女生則會把目光停留在男生的雙唇，喜歡看著對方的唇形，想像被親吻時的動人觸感。

另外從交友軟體中的微約會數據分析顯示，由女生發出的邀約訊息是男生的1.3倍，這項數據經由星座比對竟發現，喜歡主動邀約的女生星座，不約而同全是火象星座。

其中牡羊女喜歡直球對決，面對心儀對象不想耐著性子等待發展，想要快速出擊，射手女則喜愛新奇感又愛撒網，只要有形去的就絕不放過，牡羊和射手女發出的約會數量加總更是其他星座的1.1倍。獅子女也愛證明自己的魅力狂丟邀請，善於營造曖昧氣氛的她，邀約成功機率幾乎是百分之百。

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