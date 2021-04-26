「真正的成功是不被生活綁架」　三本書的金句療癒身處逆境的你

編輯／ChiNg

人總有脆弱的時候，我們該學會的不是克制自己的傷心而是從逆境中讓自己再一次勇敢的站起來，畢竟沒有誰能永遠活在陰涼的暗處，總要整理好自己的心情走向陽光，就像作家周檀所說「累了就躺一下，難過就哭一會，好好休息再繼續努力」任誰都有需要暫且駐足、休息片刻的時候，就讓下面三位療癒系筆者用美句來治癒你。

《生活有點難，你笑得有點甜》作者：周檀

「致：習慣當個配角照亮別人的你，與其哭著追逐，不如笑著主導自己的人生」

「你弱的時候，覺得身邊壞人特多那是因為你好欺負；你強的時候，覺得生活特別公平，那是因為你已經有了主宰生活的能力」

「人生最大的悲鳴不是無人問津，而是連自己也不愛自己」

「所謂成熟，不是學會舌戰群雄的口才；而是學會沉默，學會在這浮躁的世界裡不爭不言、不動聲色地過自己的生活」

▲《生活有點難，你笑得有點甜》一書。（圖／翻攝自kingstone.com.tw，下同）

《陪伴，是世界上最奢侈的禮物》作者：Peter Su

「聽說幸福容易缺貨，如果你恰好有，請別亂揮霍」

「無論前方還有多遠，希望你能活成自己最愛的模樣」

「不要在陌生人的嘴裡找尋自己的存在感，為了不了解你的人而改變，是世上最吃力不討好的事」

「時間，會帶我們去到最好的位置」







《你想在凌晨三點聽見誰的晚安》作者：3am.talk

「享受當中的快樂與悲傷，無法擁有的東西同樣無人能奪」

「相逢恨晚或一見鐘情都可以是一種逢場作戲」

「才恍然大悟，原來地圖不是要給我們指引未來的路，而是讓我們知道，來時的路其實一直都在」

「千萬不要責怪自己沒有愛得太明白，因為愛確實值得我們為它糊塗一兩次」



▲《你想在凌晨三點聽見誰的晚安》。（圖／翻攝自IG@3am.talk）



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