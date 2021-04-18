婚前腦子進的水，婚後流的淚！日人妻淚曝「3種男人」絕對嫁不得

▲挑選另一半要放亮眼睛，個性合拍還不夠。（圖／翻攝雖然可恥但有用SP劇照，以下同）

編輯 / Amber

怎樣的男生才是理想對象？日綜請來多位人妻分享婚姻慘痛經歷，即便婚前個性再合拍，若遇到以下3種男人，絕對嫁不得！看似完美的另一半，原來竟有這些黑暗面，女孩們，前輩的話一定要聽啊！

#什麼都聽你的

許多女生挑另一半，都希望事事以她為重，但是若是遇到另一半什麼都聽的並不是一件好事，她分享，結婚後很多的重要大事，舉凡買房、照顧孩子都讓我決定，他都沒任何意見。後來才發現，這男人的重心都不在家庭上，他唯一在意的事情就是打電動、滑手機。

她說，什麼事情都讓我自己決定，少了一方討論，讓人產生孤獨感，所以若是在交往期間，對方什麼都要你做主，你就得好好觀察，他是真的以你為重，還是懶得管．

#相處時不能放鬆

戀愛時總希望和另一半有說不完的話題，但是要知道結婚之後，話題總是會有聊完的一天，愛情也會隨著柴米油鹽消耗殆盡，這時候你會發現，即便和對方沒有話題，但仍能相處自在的人最重要。提醒女生，若每次見到對方都心跳加速，擔心這又擔心那，為了呈現完美多半呈現緊張狀態，那麼這個人應該不是你的理想對象。

#給你太多安全感

女生們戀愛時最需要的就是安全感，巴不得一天24小時都黏在一起，但這種也喜歡和你黏答答的男生，婚後若沒有及時回覆對方訊息，另一半就會生氣，或是明明有工作要忙，他也要追問行程，直到最後才發現，無論多好的關係還是得保持適當距離。

結婚是一輩子的事情，挑選另一半除了自己用心感受，一些過來的人的經歷或許可以給你啟示，挑對適合自己的對象，才能讓婚姻生活愉快順遂。

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