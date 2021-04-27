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這塊「天藍色肥皂」竟是冰淇淋　加了芥末醬的鳳梨汁喝一口超驚豔

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編輯／ChiNg

不只毛小孩不喜歡洗澡，許多小朋友也時常會怠慢於洗手等清潔工作，但如果是香皂造型的甜點肯定就會很不一樣！香港設計師THOMAS FUNG便創立了冰淇淋品牌「甜筒暉」搭配防疫的時代背景推出「肥皂冰淇淋」甚至俏皮地在外盒印上covidiot，既有創意又相當吸睛。

不僅外盒看起來充滿防疫的味道，打開之後香皂形狀的冰淇淋上還調皮帶有soap字樣，看起來超級逼真就像一塊真的肥皂；此系列除了有幾乎是把肥皂100％神還原的檸檬柑橘口味以外，其實也曾推出過Q萌可愛的玉米造型冰淇淋以及情人節限定單身魯蛇專用的心碎造型，幽默的將冰淇淋一分為二分別寫著「Relationshit」和「Fuck It Love You」讓單身者發洩一下痛快，不得不說實在非常有趣。

不得不說許多品牌與店家實在是非常用心，從產品的外觀設計到內容物本身的質感都令人相當驚艷，像是台南這家高人氣的飲品店不管是當地人還是觀光客都非常喜歡，位於國華街的超夯飲料店《Jiang Zhi醬汁》主打用番茄醬瓶子裝的創意飲料，此系列一口氣推出番茄汁以及鳳梨汁兩款口味供大家挑選。

番茄汁的部分以四種不同品種的番茄打造出富有層次感的果汁，另外還添加了特製的番茄湯以及吃水果必備的梅粉，讓人非常好奇究竟是什麼風味；而鳳梨汁則是使用了台灣自產的鳳梨且同樣加入了梅粉和蜂蜜搭配出獨一無二特殊的味覺體驗。

最令人訝異的是兩項飲品分別加入了番茄醬以及芥末醬，讓人難以想像把調味醬料與飲料放在一起究竟會是什麼樣的味道？此系列飲品透過極高的視覺顏值以及極為特殊的口味成功納入許多人心中的新一代台南必吃美食地圖。

另外，喜愛日本貓咪生吐司的麵包控們肯定也不能錯過這家風味飄香的「三牧田麵包專門店」，來自日本的麵包品牌將所有品項無論是吐司、戚風蛋糕還是磅蛋糕通通都做成了富士山的造型，日本的精神象徵被濃縮成如此可愛的袖珍版打造而成的各種麵包實在是既可愛又好吃，加上使用的是北海道函館的牛乳以及進口麵粉所以無論是外觀還是嚐起來絕對都能俘獲大家的心。

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關鍵字：

奇特, 獵奇, 富士山, 蛋糕, 防疫, 冰淇淋

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