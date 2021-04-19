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下巴痘有救了！皮膚科醫師傳授「超強去痘水」食譜

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▲▼去痘飲食。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲許多成人都有下巴反覆冒痘困擾。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、小紅書/廖苑利，以下同）

記者曾怡嘉/ 台北報導

別以為過了青春期，就和痘痘無緣，皮膚科醫師廖苑利分享，近來遇到不少女生為了下巴反覆冒痘而苦惱，原來荷爾蒙不平衡是最罪魁禍首，像是晚睡或情緒壓力都會導致內分泌失調，醫師提醒藉由一些飲食調理，能有效改善膚況。

成年人也有冒痘困擾，大部分以下巴冒痘為大宗，醫師指出，像是日常作息比較晚睡、工作壓力大、情緒改變等，都會導致內分泌失調、荷爾蒙不平衡。

荷爾蒙物不平衡會造成受氣上面的過度反應，更有可能造成水腫，像是這樣的情況，可以利用飲食來改善，以下兩款消痘水不只能使水腫變得不明顯，對於消退下巴痘也大有助益。

▲▼去痘飲食。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#紅蘿蔔蘋果汁

將蘋果和紅蘿蔔去皮切成小塊，紅蘿蔔可視個人洗好煮熟或是生吃，接著把蘋果和紅蘿蔔倒入果汁機中，再加上適量的水，打成果汁即可飲用，完全不需任何技巧，任何人都能輕鬆製作。

▲▼去痘飲食。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#紅豆薏仁水

將赤小豆洗乾淨之後，加入適量薏仁，接著再加入5倍清水，接著用冷水浸泡30分鐘後，接著開火煮開至水滾，靜置一會兒，再將紅豆和薏仁倒出，只需取水飲用。

▲▼去痘飲食 。（圖／Unsplash）

除了上述兩款消痘水多喝，飲食方面要避免重口味食物、辛辣食物，像是燒烤、麻辣鍋等，另外甜食也要盡量少吃，高糖食物會引起體內胰島素上升，會刺激皮脂分泌增多，進而促使粉刺、痘痘生成。

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關鍵字：

皮膚科醫師, 去痘水, 食譜

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