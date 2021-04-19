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常吃宵夜後馬上睡？5個超傷胃的壞習慣　超多人天天犯

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▲▼5個傷胃壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝自unsplash、pexels

人每天都需要吃東西，而胃又是人體很重要的消化器官，一旦胃出問題，小則胃脹、胃痛、反酸不舒服，嚴重的話會影響日常生活、甚至導致疾病。而胃部問題除了先天因素，很多都是因為不良生活飲食習慣造成的，像是以下超多人都有的5個傷胃壞習慣，看看你犯了幾個？

▲▼5個傷胃壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 1：飲食喜歡重口味

重口味食物都含有大量鹽分，一直持續高鹽飲食，會使胃黏膜開始踏上「萎縮、腸化生（腸上皮化生）、癌變」支路，而像是酸菜、燒烤類食物，不僅含鹽量高，還會產生大量亞硝基化合物，增加胃癌的發病率。平時飲食建議盡量避免高鹽加工食品，多吃新鮮蔬果，多補充水分。

NG 2：愛喝高度酒

濃度20度以上的酒精飲品，每小時飲用超過100ml就會損傷胃黏膜，可能還會導致急性腹痛和胃出血。如果要喝酒，濃度盡量別選擇太高，且不要過量飲用。

▲▼5個傷胃壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 3：常常邊吃飯邊說話

吃飯細嚼慢嚥對健康益處多，除了可幫助控制食量、不暴飲暴食，避免發胖，當食物咀嚼不夠，會使消化液分泌不足，容易造成消化不良。而吃飯時一直邊吃邊說話，容易隨意咀嚼、大口吞嚥，也會嚥下更多氣體，容易有噯氣等消化不良的表現。

NG 4：水果吃不對

水果營養素多有利健康，但如果吃不對也會傷胃，像是柿子、山楂、棗子這類水果，空腹吃多了容易形成胃結石，導致胃潰瘍甚至大出血；而像是橘子最好也別空腹吃，容易刺激胃黏膜，常空腹吃也會傷胃。

▲▼5個傷胃壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 5：喜歡吃宵夜

有些人習慣吃完宵夜才去睡覺，但進食到睡眠的間隔時間太短，會增加腸胃負擔，增加胃食道逆流的風險，建議盡量不要在睡前3小時內吃宵夜。

如果睡前真的很餓，醫師建議可適度吃些新鮮蔬果、豆類食物或燕麥牛奶等食物，盡量別吃完就去睡覺，可以出外散步一下，盡量活動30分鐘後再睡。

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關鍵字：

傷胃, 胃部, 健康, 壞習慣, NG行為, 錯誤

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