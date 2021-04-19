英女王戴愛的珍珠告別摯愛　凱特喪禮造型致敬菲利普親王73年婚姻

▲英國女王伊莉莎白二世佩戴父親喬治六世送的結婚禮物珍珠項鍊、祖母瑪麗王后傳承的胸針，告別一生摯愛。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）9日逝世，享耆壽99歲，17日王室舉行喪禮，女王伊莉莎白二世別上祖母瑪麗王后傳承給她的珍珠胸針「Richmond Brooch」，並戴上父親喬治六世1947年送她的結婚禮物三排式珍珠項鍊，告別一生摯愛；而她的孫媳婦凱特則佩戴同為女王結婚禮物的珍珠鑽石頸鍊與耳環出席喪禮，被解讀為向女王與菲利普親王73年婚姻致敬之意。

珍珠圓潤優雅，一向是英國女王伊莉莎白二世最鍾愛的珠寶，她在送別菲利普親王喪禮上，以珍珠代表她對丈夫的愛、象徵她所流的眼淚，因為三排式珍珠項鍊是父親喬治六世祝福她婚姻美滿的禮物，而中央鑲嵌珍珠的「Richmond Brooch」胸針則是祖母瑪麗王后1893年結婚時的禮物，下方垂墜一顆可拆卸的珍珠，但喪禮當天女王取下其垂墜設計，兩件蘊藏甜蜜情感的珍珠，傳達她對菲利普親王的思念。

▲凱特佩戴英女王結婚禮物珍珠出席菲利普親王喪禮，被視為向他們73年婚姻致敬。（圖／路透社）

威廉王子妃凱特也佩戴珍珠出席菲利普親王喪禮，她所戴的頸鍊為女王1947年結婚日本政府送的珍珠，再委由倫敦珠寶商Garrard設計，不僅女王曾多次在公開場合佩戴，凱特已故婆婆黛安娜王妃1982年與荷蘭女王會面也戴過此項鍊；而她同時佩戴的珍珠鑽石耳環，也是巴林國王送給英女王的結婚禮物，她將兩項愛的禮物戴上身，被視為向女王與菲利普親王73年婚姻致敬，也讓人見識她得體的穿搭哲學。

▲凱特所戴的珍珠為日本政府送英女王的禮物，珍珠耳環則是巴林國王所贈。（圖／路透社）



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