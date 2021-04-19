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45歲舒淇大秀白皙美背！　最新造型「挖空到臀上」尺度破表

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▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲45歲舒淇最新活動造型大秀傲人美背。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星舒淇才剛過完45歲生日，昨（18日）緊接著為品牌活動露面，舒淇身穿一套簡潔白色露背連身褲，不僅大方展現白皙美背，且多個角度都毫無死角，絲毫不避諱秀出側開的S曲線，讓網友大讚逆齡氣息十足，「完全美出新高度。」

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇穿著高級訂製品牌Mofiel白色連身褲 。（圖／翻攝自微博）

舒淇16日才剛過完45歲生日，工作也不間斷，昨日在上海出席品牌活動，舒淇穿著高級訂製品牌Mofiel白色連身褲，仿佛為舒淇量身打造一般，隨著俐落的深V剪裁，勾勒出傲人S曲線，綁脖設計為她增添不少仙氣。緊接著轉至側面，一整片美背一覽無遺，直接挖空至臀部上方，許久未見的破尺度造型，讓粉絲們眼前一亮。

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇美背一路挖空到臀上 。（圖／翻攝自微博）

舒淇則是以中分長髮露出精緻臉蛋，且深邃雙眸不減電力，迎著鏡頭擺拍多個角度都毫無死角，時而披著西裝外套展現率性，時而脫下外套秀出傲人身型，女神的魅力果然不可小覷，此次畫面也引發網友討論，不少粉絲驚呼：「女神無誤」、「這哪是45歲」、「舒淇真的是永遠的女神。」

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關鍵字：

舒淇, 造型, 女星, Mofiel

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