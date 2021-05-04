東森自然美50週年尊榮享受更升級　五星級飯店打造一站式旅行服務成賈永婕與女兒微渡假首選

▲東森自然美50週年，賈永婕母女帶路體驗五星級水光SPA饗宴(影／ETtoday）



▲東森自然美迎來50週年，賈永婕帶兩個女兒一起來自然美板橋希爾頓生技美學中心體驗五星級的美容服務。（圖／東森自然美提供，下同）



記者張惠媛／新北報導

東森自然美迎來50週年，在華人圈內已是頗具盛名的美容SPA品牌，50年來細緻的服務與高質感服務未曾改變，更不斷研發新產品，與時俱進的五星設備和高端護膚課程讓東森自然美擁有不少忠實顧客，更是眾多名人的護膚首選。陪伴消費者逾50個年頭，東森自然美邀請同為忠實顧客的賈永婕與兩個女兒一同來場五星級的護膚體驗，東森自然美進駐板橋的新板希爾頓酒店，全新升級生技美學中心，提供一站式美容SPA行程，專業美容師高規格服務帶來尊榮奢華的感受，消費者更能享受五星級的微渡假體驗。

熱愛戶外運動、有「三鐵辣媽」封號的賈永婕，從生女兒之前就會定期到自然美101旗艦店保養，對品牌的信任度高，適逢東森自然美50週年，賈永婕帶女兒安安跟小羽一起來到位於新板希爾頓酒店內的東森自然美，首次進入自然美板橋希爾頓生技美學中心，五星級的環境與細緻服務，每一個環節都讓三人驚豔，賈永婕更表示這次的體驗「就像是帶女兒來趟girl’s trip」！

▲自然美服務精緻度再升級，涵蓋美甲、美睫、美容SPA等一站式旅行服務。



賈永婕與兩個女兒感情相當緊密，經常一起出遊、運動、旅行⋯⋯等，女兒從小看著媽媽來東森自然美保養，養出不科學的逆齡美顏，當然要跟著媽媽一起變美！大女兒安安知道媽媽要來體驗自然美新推出的胜肽水光課程，二話不說跟緊緊，小女兒小羽也體驗了美容和美甲課程，新板希爾頓酒店內安靜舒適的氛圍、隱密性、獨立衛浴空間，不只讓人安心，更有被加倍寵愛的驚喜感。賈永婕分享，新板希爾頓酒店空間寬大、整體環境舒適，也能同步滿足飲食、住房等需求，就算不能出國也可以來場微渡假行程。

▲專業人員進行肌膚檢測，更了解自己的膚況。



很早就接觸保養品的賈永婕，對自己的膚質與膚況暸若指掌，她表示自己屬於偏乾性肌膚，再加上喜歡進行戶外活動，所以日常保養會特別注重「保濕」環節，女兒漸漸長大，她也緊盯兩個女兒的肌膚狀態，除了教她們保養，還特別帶女兒一起來到東森自然美體驗「媽媽的美麗祕訣」，「讓她們早一點接觸正確的保養，不僅會是很好的體驗，也是一種學習。」賈永婕說道。

本次在自然美板橋希爾頓生技美學中心進行的「胜肽水光課程」，透過以色列航太高科技專利水光機，快速深入毛孔清潔、讓毛孔深呼吸，再將護膚精華以小分子滲透注入，僅需短短一個半小時，就可以讓肌膚恢復亮白彈潤，時間短、完全不傷肌膚、無恢復期的特性，更是消費者口碑爆棚的關鍵，美容師表示，胜肽水光課程能為肌膚做到高程度的深層清潔，體驗過後的消費者都笑稱「是此生洗臉洗得最乾淨的一次」，安安更是直呼：「好高科技！」

▲在五星級酒店內可享有隱密空間與獨立衛浴，課程結束後美容師還會送上甜湯，極致奢華的體驗讓人備受寵愛。



在五星級酒店中換上浴袍、全身心沉浸在高質感SPA課程中，課程結束後，還有私人衛浴設備可使用，做完胜肽水光課程後泡個澡放鬆身心，美容師更會送上季節性的甜湯、點心，讓消費者補充營養與水分。做完胜肽水光課程後，賈永婕母女三人近距離臉貼臉，肌膚狀態如水煮蛋肌光滑澎潤、吹彈可破，忍不住令人驚嘆，而整個人散發出女神光芒的賈永婕，秀出與青春期的女兒無差別的自然美肌更加亮眼。

東森自然美50年來發展出許多保養品及保健商品，並與世界頂尖保養研發團隊合作，運用最新科技提供全方位美容服務，東森集團總裁王令麟更表示今年現有的自然美生技美學中心將全面升級打造為涵蓋美甲、美睫、美髮、美容的「四美合一」複合店，進駐五星級飯店讓消費者享受頂級護膚空間，一站式尊榮體驗與專業美容SPA結合，東森自然美不僅讓妳凍齡、更要逆齡。

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