賈永婕心目中「最棒的母親節禮物」！跟女兒的girl's trip老公禁入　東森自然美一站式美容服務超暖心

▲賈永婕熱愛戶外運動，不科學的逆齡美肌讓人好奇她的保養撇步。（圖／記者周宸亘攝）



記者張惠媛／新北報導

熱愛戶外運動，更有「三鐵辣媽」封號的賈永婕，高挑身材加上不科學的逆齡美顏，讓人相當好奇她究竟是怎麼保養的，適逢東森自然美50週年，身為忠實顧客的賈永婕也揭曉她的美麗秘密，原來就是因為東森自然美。「結婚之前我就會固定在東森自然美做保養。」賈永婕分享，她表示自己長期都在東森自然美101旗艦店保養，對於品牌信任度高，也相當滿意自然美的服務品質和產品，而東森自然美進駐新板希爾頓酒店升級成生技美學中心後，她更帶上兩個女兒一起來體驗五星級的一站式美容服務。

▲賈永婕與女兒安安、小羽感情好，像姐妹一般。（圖／記者周宸亘攝）



賈永婕的兩個女兒安安和小羽，都遺傳到她的高挑身材與亮眼外型，女兒漸漸長大、進入青春期，賈永婕對於兩個女孩的肌膚保養更是盯得緊，她表示自己的肌膚偏乾性，加上自己又熱愛戶外運動，因此特別注重保濕，女兒也跟她一樣是偏乾性肌膚，進入青春期後也會有青春痘等狀況，因此她早晚都會盯著兩個女兒好好保養，此次更帶上女兒一起來趟「一日美麗之旅」。

▲胜肽水光課程僅需一個半小時，短時間、高效能，讓賈永婕相當驚喜。（圖／記者周宸亘攝）



賈永婕總給人一種充滿活力、很懂生活的印象，其實是因為工作忙碌的她總會固定安排時間讓自己休養，像是定期做SPA等，讓身心靈都能充分放鬆，「我很注重效率，所以特別喜歡短時間能達到高效能的事物。」賈永婕笑說，連休息跟保養都要講求效率的她，對於東森自然美的胜肽水光課程感到相當驚豔，胜肽水光課程僅需一個半小時，透過以色列航太高科技的專利水光機，快速深入毛孔清潔、讓毛孔深呼吸，而後將護膚精華霧化成小分子滲透注入肌膚，令肌膚再現緊緻光滑的彈潤樣貌，時間短、不傷肌膚、不需恢復期，讓賈永婕相當驚喜，一同體驗水光課程的大女兒安安也直呼：「好高科技！」

與孩子感情相當緊密的賈永婕，全家人經常一起出遊、旅行、運動⋯⋯等，跟兩個女兒就像姐妹一樣，雖然近期都不能出國旅遊，但適時放鬆可是不能少，這次來到位於新版希爾頓酒店內的自然美板橋希爾頓生技美學中心，剛好可以來趟Girl’s trip！除了胜肽水光課程及美容美甲體驗之外，當然要好好享受一下酒店內的五星級設施，做好肌膚保養還能滿足渡假心情，更能增進跟女兒之間的感情，一舉多得。不過問到「老公不會想來嗎」？賈永婕直說：「他就不用了，出錢就好！」畢竟女孩們的約會還是「男賓止步」。

▲東森自然美板橋希爾頓生技美學中心。（圖／東森自然美提供）



東森自然美迎來50週年，不斷研發出各類保養品與SPA課程，並運用科技結合多年肌膚檢測經驗，提供消費者最合適也最頂級的服務，東森集團總裁王令麟更堅持親自試用產品以確認品質，除此之外亦擴大全台灣自然美生技美學中心的展店力道，就是要讓人人都能享受五星級的尊榮服務。身為自然美的忠實顧客，賈永婕表示自然美本身的服務及產品品質就相當令人滿意，這次來到自然美板橋希爾頓生技美學中心令她更加驚豔，不僅是五星級的場地寬敞舒適，高科技儀器也帶來更好的美容體驗，且能感受到自然美不斷精進研發新產品、照顧顧客的用心。母親節快到了，賈永婕也表示希望身邊親友都能來好好寵愛自己一下，「這真的是最棒的母親節禮物」。