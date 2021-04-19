BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

記者王則絲／台北報導

時尚的腳步有時快得令人跟不上，一些較前衛、顯得獵奇怪異的設計，經常成為民眾調侃的對象。BURBERRY 近期推出的2021春夏新品當中，一件胸口挖空兩個大洞的男裝T恤意外登上微博熱搜，因為穿上剛好會露出「胸前兩點」，讓網友們全笑翻，產生諧音聯想：「BURBERRY新理念：好男人不包二奶。」

▲BURBERRY新品男裝T恤，挖洞設計讓網友們產生聯想，意外登上熱搜。（圖／翻攝自BURBERRY官網）

BURBERRY 2021春夏系列以「生命綻放」為主題，創意總監Riccardo Tisci運用許多「水」、「圓形」等元素象徵再生、生命循環的意象，其中男裝就有一件印花上衣，在胸前採用兩個圓圈挖洞的方式呈現，單穿時剛好會露出胸部，近期一上新，就成為網友們的熱門話題，被封為是「好男人」的最佳裝扮，正因為「好男人不包二奶」，幽默的諧音讓大家都笑翻了：「好男人不包二奶，包二奶不只這個錢」、「笑死」、「看得胸口好涼。」

▲類似的挖洞設計也出現在長袖Ｔ恤、針織背心上。（圖／翻攝自BURBERRY官網）

不只是「不包二奶」，這樣的挖洞設計其實出現在多套服裝中，像是BURBERRY本季的長袖T恤袖口上，或是針織背心的正前方也都能看見，且2019年時，BURBERRY也早已推出過類似的挖洞T恤，本季算是延伸設計而成。

引起話題的獵奇精品，還包括了BOTTEGA VENETA今年的早春飾品系列，一圈一圈的纏繞式設計概念，被製作成項鍊、戒指與耳環等飾品，外型就有如「電話線」一般，但是要價卻不斐，光是戒指就接近台幣一萬五千元，讓許多網友看了都滿頭問號。

▲BOTEGA VENETA的「電話線」飾品系列，也是網友們討論的話題。（圖／翻攝自BV官網）

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