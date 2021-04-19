太妍神還原「金牌特務」太帥了！連女生粉絲都忍不住喊：老公

記者王則絲／台北報導

風格百變的韓女星太妍，於每個禮拜的節目《驚人的星期六》都會特別用心裝扮，而本週又帶給大家什麼驚艷造型呢？這回太妍難得穿上合身西裝、戴上斯文眼鏡，將自己扮成經典的英倫紳士，造型與電影《金牌特務》中的特務超神似，連女生粉絲們也全都為太妍的帥氣淪陷。

▲太妍最新的節目造型扮成英倫紳士。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

擁有一張逆齡臉蛋的太妍即使32歲了，甜美的少女氣息依然令人無法抵擋，這次不走可愛公主風，太妍罕見梳起了貼頭髮型，將瀏海也全部向後梳，再戴上一副黑框眼鏡，整個人都幹練了起來，加上穿著一身合身西裝褲裝，手拿一把大雨傘，造型就與電影《金牌特務》中特務們招牌的裝扮如出一轍，太妍也在貼文中寫上「Manners maketh man（禮儀，成就不凡）」致敬電影中的名言。

▲太妍西裝造型神還原「金牌特務」。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

▲電影《金牌特務》中的特務裝扮。（圖／翻攝自《金牌特務》劇照）

仔細看太妍手上的道具，會發現這把雨傘的傘柄上竟還有扳機模樣的小細節，看起來戰力超強，這時再看看眼鏡，感覺也像是有智慧功能的特務道具一樣，透過小細節完美還原經典電影角色，令人不禁佩服太妍在各種風格之間轉換自如，不久前才是個全身粉紅的溫柔小姐姐，下秒就化身帥氣特務，連女生粉絲們都被迷倒：「太妍穿西裝比男生還帥」、「帥翻天了，女神改叫老公」、「有黑手黨的味道」、「感覺打架很強。」

▲太妍上一套氣質小姐姐的裝扮。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

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