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「結婚若是為生計，那婚姻就是長期賣淫」張愛玲超毒10金句道破愛情

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝微博

張愛玲筆下的愛情總是轟轟烈烈，令人哭中帶笑，若以現在人的說法就是「虐」人，她的經典名作包括《色戒》、《傾城之戀》、《紅玫瑰白玫瑰》等，在細膩又犀利的詞句中，點出一句又一句警醒女人們的金句 ; 從她的文字中，我們總能找到關於愛情的解答、對於人生的領悟。以下整理10句張愛玲「毒舌」金句，往下看哪句讓你後勁最強。

1. 「對於三十歲以後的人來說，十年八年不過是指縫間的事；而對於年輕人而言，三年五年就可以是一生一世。」


2. 「不管你的條件有多差總會有個人愛你。不管你的條件有多好，也總有個人不愛你。」

▲張愛玲愛情語錄 。（圖／翻攝微博）

3. 「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『窗前明月光』；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒飯粘子，紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。」


4. 「結婚若是為了維持生計，那婚姻就是長期賣淫。」


5. 「愛情看起來很浪漫、很純情，可最終現實是殘酷的，因為她經不起油鹽醬醋的烹制。」

▲張愛玲愛情語錄 。（圖／翻攝微博）

6. 「男人憧憬著一個女人的身體的時候，就關心到她的靈魂，自己騙自己說是愛上了她的靈魂。惟有佔領了她的身體之後，他才能夠忘記她的靈魂。」


7. 「一個人，如果沒空，那是因為他不想有空，一個人，如果走不開，那是因為不想走開，一個人，對你藉口太多，那是因為不想在乎。」

▲張愛玲愛情語錄 。（圖／翻攝微博）

8. 「你問我愛你值不值得，其實你應該知道，愛就是不問值不值得。」


9. 「也許愛不是熱情，也不是懷念，不過是歲月，年深月久成了生活的一部分。」


10. 「生在這世上，沒有一樣感情不是千穿百孔的。」

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