天梭表全球斷貨是這款　潛水錶進化奪ISO專業認證

▲天梭表今天舉辦2021新品鑑賞會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）今舉辦2021新品鑑賞會，首波上市的復刻錶PRS系列石英錶人氣紅不讓，已呈全球缺貨狀態，主因是外方內圓的造型充滿70年代味道，省去了錶耳設計，讓錶殼的線條直接連接到錶鍊，戴起來服貼舒適，外型也兼具運動與優雅風格，因此佩戴場合不受限，且價格約11,300元，一推出就成為搶手貨。

▲天梭表全球熱賣到缺貨的PRX系列石英錶，11,300元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲天梭表Heritage Memphis限量錶共4款，各有兩條錶帶可供替換，單只12,000元起。



另一需要「搶」的夯錶為Heritage Memphis 4款限量錶，紀念1988年天梭表與義大利設計團隊Memphis創始人的Ettore Scottsass的合作關係，當年他打破常規設計充滿藝術氣息的錶款，今日重現依然以獨特的中央偏心小點代表秒針，圓點與長方時標讓錶款看起來可愛，另附一條錶帶可替換。而喜愛運動錶的粉絲可期待下半年上市的海星系列SEASTAR2000，規格全面升級，防水達600米，並通過潛水錶國際認證ISO6425。

▲天梭表SEASTAR2000進化達防水600米，並通過ISO專業認證，33,800元。





▲天梭表BELLISSIMA LADY雙色鍊帶錶，14,400元。



新款天梭女錶則主打錶徑26mm的Bellissima系列，面盤搭配羅馬時標，典雅秀氣；近日CITIZEN也推出錶徑不到30mm的小巧光動能女錶，特別是加入《美女與野獸》、《冰雪奇緣》、《小美人魚》元素的迪士尼系列，滿足女性心中的公主夢。

▲CITIZEN迪士尼系列《美女與野獸》EM0823-58D腕錶（左）29,800元，EW2590-85D光動能錶9,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

►瑞莎養胖重返時尚圈 最感動老公說的這句話

►看G-SHOCK 27變！ 3色錶殼、錶帶隨意換像天天戴新款





