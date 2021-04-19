跟BALENCIAGA偽出國！冬裝「到此一遊」　鉚釘包藏愛心鏡巨萌

▲BALENCIAGA（巴黎世家）18日在線上發佈冬季系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）18日在線上發佈了冬季系列，疫情影響並沒有困住時尚的腳步，本季公開的58套造型，分別身處在各個旅遊景點中，看完一季就如同環遊世界，除了多套不分性別男女同穿的時裝，包款更有全新的Le Cagole 手袋、Gossip 手提包，更新時尚迷的想像。

▲本季體現了極強的實穿性，休閒與正裝的完美融合 。（圖／品牌提供）

本季請到攝影師 Patrick Welde掌鏡，原是簡潔的白色背景，經過處理後，讓模特兒身著新品環遊世界，站在世界各地的名勝旅遊景點前，呈現出「不日常的日常」。造型則體現了極強的實穿性，像是休閒與正裝的完美融合，加上男女同穿的理念，巨大廓形的西裝採用刻意的褶皺，再以緞面、亞麻、壓皺尼龍和棉質面料製成，舒適的同時不再被性別界限捆綁。

▲花卉印花泡泡袖連衣裙同時被改造成風衣、尼龍大衣及皮衣 。（圖／品牌提供）

相對正式的套裝和西裝外套，更裝飾上 Balenciaga Apparel Rentals 壓印標識，細節上也增添收藏價值。多種穿搭方式也是本季的一大亮點，花卉印花泡泡袖連衣裙同時被改造成風衣、尼龍大衣及皮衣，在視覺上維持裙裝樣式的同時，搭配方式卻十分多元。

▲品牌經典Neo Classic 機車包推陳出新。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole 手袋相較於俐落的夯款Neo Classic 機車包，輪廓更加圓潤，還加上心形掛鏡超可愛 。（圖／品牌提供）

來到時尚迷最愛的包款部分，本季包款種類十分豐富，Neo Classic 機車包與 Hourglass 手提包依舊是夯款， 受到矚目的還有Le Cagole 手袋，相較於俐落的夯款Neo Classic 機車包，輪廓更加圓潤，並加入鉚釘和心形掛鏡注入休閒氣息；另也有方便攜帶的Gossip 手提包，一次設有多個口袋，並飾以橫向拉伸的雙 B 標誌，成為必收藏的經典。