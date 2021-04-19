fb ig video ETtoday search mobile

跟BALENCIAGA偽出國！冬裝「到此一遊」　鉚釘包藏愛心鏡巨萌

>

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA（巴黎世家）18日在線上發佈冬季系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）18日在線上發佈了冬季系列，疫情影響並沒有困住時尚的腳步，本季公開的58套造型，分別身處在各個旅遊景點中，看完一季就如同環遊世界，除了多套不分性別男女同穿的時裝，包款更有全新的Le Cagole 手袋、Gossip 手提包，更新時尚迷的想像。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲本季體現了極強的實穿性，休閒與正裝的完美融合 。（圖／品牌提供）

本季請到攝影師 Patrick Welde掌鏡，原是簡潔的白色背景，經過處理後，讓模特兒身著新品環遊世界，站在世界各地的名勝旅遊景點前，呈現出「不日常的日常」。造型則體現了極強的實穿性，像是休閒與正裝的完美融合，加上男女同穿的理念，巨大廓形的西裝採用刻意的褶皺，再以緞面、亞麻、壓皺尼龍和棉質面料製成，舒適的同時不再被性別界限捆綁。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲花卉印花泡泡袖連衣裙同時被改造成風衣、尼龍大衣及皮衣 。（圖／品牌提供）

相對正式的套裝和西裝外套，更裝飾上 Balenciaga Apparel Rentals 壓印標識，細節上也增添收藏價值。多種穿搭方式也是本季的一大亮點，花卉印花泡泡袖連衣裙同時被改造成風衣、尼龍大衣及皮衣，在視覺上維持裙裝樣式的同時，搭配方式卻十分多元。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲品牌經典Neo Classic 機車包推陳出新。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole 手袋相較於俐落的夯款Neo Classic 機車包，輪廓更加圓潤，還加上心形掛鏡超可愛 。（圖／品牌提供）

來到時尚迷最愛的包款部分，本季包款種類十分豐富，Neo Classic 機車包與 Hourglass 手提包依舊是夯款， 受到矚目的還有Le Cagole 手袋，相較於俐落的夯款Neo Classic 機車包，輪廓更加圓潤，並加入鉚釘和心形掛鏡注入休閒氣息；另也有方便攜帶的Gossip 手提包，一次設有多個口袋，並飾以橫向拉伸的雙 B 標誌，成為必收藏的經典。

關鍵字：

巴黎世家, BALENCIAGA, 服裝, 冬季, 2021

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買

星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買

交友網站數據揭密！「3星座女」最愛主動約、過半女生喜歡大胸肌

交友網站數據揭密！「3星座女」最愛主動約、過半女生喜歡大胸肌

曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元！幫助代謝、腸道健康　划算到爆

曾國城大推的益生菌6600元直殺2980元！幫助代謝、腸道健康　划算到爆

一秒變猛男！穿上「肌肉衣」線條、青筋直接爆出　再也不用去健身房 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 全昭旻罕見秀「胸前深溝」粉絲全看傻　網狂讚：真人版貝兒公主 IWC飛行錶縮小了　佩戴舒適度激增、男女都能駕馭 Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便 「血型瘦身法」快學！O型少吃麵包、B型多吃乳製品，減重效果翻倍跳 張柏芝夢幻星空裙撞衫楊冪！「差一個細節」輸了　網：仙女對決

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面