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迪麗熱巴混血感眼妝這樣畫！抓住三個重點　上揚貓眼一眨嬌媚迷人

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最近陸劇《長歌行》熱播中，女主角迪麗熱巴除了古裝扮相完美重現漫畫造型外，紅毯或是私下的眼妝也非常受到大家討論，小紅書上也有非常多迪麗熱巴的眼妝仿妝，以下就來介紹如何打造迪麗熱巴混血感的雙眸。

迪麗熱巴眼型

迪麗熱巴的五官非常立體，除了挺鼻、小嘴外最重要的是她的眼睛非常大，非常搶奪視線，而且是又大、又長的眼型，雙眼皮摺的寬度明顯、眼尾沒有上挑，因此如果是素眼的話會看起來非常清純、楚楚動人。

眼妝重點：眼線、睫毛、下眼影

但其實迪麗熱巴平常眼妝非常注重眼線、睫毛和下眼影，這三件事幾乎是缺一不可的，由於他的五官會人較為清純的洋娃娃感，在畫眼妝時，他的眼線會根據場合調整長度，但幾乎都是上揚的貓眼眼線，這個畫法會讓人看起來更嬌媚；下眼影則會跟著眼線上揚的角度，使用收斂色的眼影跟著框起來，讓眼睛看起來更深邃，除此之外纖長且根根分明的睫毛也是重點，不過大部分的妝容中都是以假睫毛為主。

日常生活中雖然不見這麼長的眼線，但可以發現他的眼妝會著重在眼尾的深邃度。

深邃卻不銳利：色系選擇很重要

其實迪麗熱巴的眼妝不是清淡的，但為什麼眼神卻不會給人殺氣騰騰的銳利感呢？眼妝的色系選擇就相對重要，無論是從仿妝或是他本人的妝容來看，眼影大多是以粉、棕色系為主，就算是像微博之夜那樣需要叫豔麗妝容的活動，也同樣是大地色系的漸層暈染，眼線的部分則是選用黑棕色的眼線膠筆，取代線條較為銳利的眼線液，下眼影暈染的範圍也比較大，會覆蓋整個眼尾三角。

如果是想要展現日常、甜美的氛圍，眼影上可以粉色系為主搭配棕色調的收斂色，可以選擇酒紅、莓果色系暈染眼尾和下眼影，並選擇玫瑰棕色的睫毛膏，整體看起來就會更柔和、可愛。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 迪麗熱巴, 混血妝

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