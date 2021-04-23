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人生第一罐「乳霜」從這些經典挑！黑繃帶、無敵霜　網好評8款用過一生推

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不管新品如何推陳出新，總有些「真愛乳霜」無可取代，一起來看看在PTT、Dcard上網友大推好評、持續愛用的乳霜有哪些！

海洋拉娜經典乳霜

說到好用乳霜，榜上絕對有名的就是海洋拉娜經典乳霜。因為修護肌膚的傳說而深植人心，關鍵就是來自海藻的招牌成份-Miracle Broth™濃縮精華，以優秀的修護效果而備受好評。奢華豐潤的質地也讓乾燥肌膚獲得滿滿滋養，使肌膚沉浸在深層舒緩的保濕滋潤裡。

不過要提醒大家，想感受海洋拉娜經典乳霜最佳效果，使用時要取出適量乳霜在掌心先溫熱後、再輕輕「按壓」到臉上，才能更明顯感受它的美好。

同場加映：舒芙乳霜

因應不同膚質的保養需求，海洋拉娜乳霜其實也延伸出不同質地，目前有經典乳霜、舒芙乳霜、水凝霜、舒芙輕乳液、柔礦輕乳液五種選擇。

其中近期討論度最高的就是舒芙乳霜，擁有較為輕盈的乳霜質地，裡頭是滿滿的「輕冉潤護微球體」，結合了由海藻發酵的Miracle Broth™濃縮精華，同時富含抗氧化萊姆茶萃取，形成極致柔軟的質地，賦活肌膚的天然屏障與光采。很適合混合肌使用。

▲經典乳霜、舒芙乳霜、水凝霜質地比較。

蘭蔻「玫瑰霜」絕對完美黃金玫瑰修護乳霜

這罐「玫瑰霜」絕對完美黃金玫瑰修護乳霜，隸屬蘭蔻頂級保養-ABSOLUE絕對完美系列。最厲害的就是黃金玫瑰瞬效配方，一口氣結合三大頂級珍稀玫瑰，包括蘭蔻獨家品種黑鑽玫瑰，加上大馬士革晨露玫瑰、普羅旺斯千葉玫瑰。普羅旺斯千葉玫瑰強化表層補水、大馬士革晨露玫瑰改善中層老化、黑鑽玫瑰則做到底層修護，分層修護抗老，一抹讓肌膚細緻、膨潤、散發光澤。

而且質地也很講究，接觸肌膚瞬間是柔滑無比的乳霜感，輕推開來就立即轉化為輕盈如絲的精油，讓活性成份深入傾注肌底。精萃油隨著手指與膚溫的交融撫觸，最後會於肌膚表面形成玫瑰蜜膜長時間呵護肌膚，使肌膚如盛開的玫瑰花瓣般、越用越細緻，難怪讓美妝論壇的網友都大推。

HR赫蓮娜「黑繃帶」黑繃帶修護乳霜

黑繃帶修護乳霜可以說是HR赫蓮娜最受歡迎的產品，當初發想就是以術後修護為出發點，因此裡頭擁有滿滿萊雅集團專利成份、主打抗老與修護的「普拉斯鏈」，黑繃帶的濃度更高達30%、是業界最高。甚至被網友盛讚是「修護乳霜之神」，一抹立即修護乾燥、保濕補水、舒緩泛紅與瑕疵。

同時黑繃帶乳霜的質地也常被提及，是偏絲絨觸感、潤而不油的霧面質地，擦起來不黏不膩、非常好吸收。使用時也建議先將乳霜置於掌心溫熱片刻，再均勻按壓於臉部。

除了黑繃帶，姊妹款乳霜「白繃帶」同時加入抗老保養成份普拉斯鍊與積雪草、維他命B5，訴求敏感肌也能使用，近期網路聲量同樣居高不下。

雅詩蘭黛「無敵霜」年輕肌密無敵霜

雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜2016年推出後，因爲極佳保濕滋潤力、同時清爽不黏膩的質地深受大家喜愛，網友更分享「使用完隔日肌膚立即擁有水潤Q彈的細緻好膚質」，在網路社群平台上擁有爆棚推薦的口碑評價，網友更暱稱其為一生中不可錯過、萬年回購的「真愛乳霜」。

無敵霜中擁有來自「奇蹟之樹」的辣木生命精萃，包括辣木葉裡的維生素 A、B、C 和豐富礦物質，提供肌膚所需營養，還有辣木種籽中豐富又穩定的異硫氰酸酯，能驅動肌膚中的抗老機制，提供抗老能量，幫助改善細紋、毛孔、老化等肌膚問題，達成點線面的全方位抗老。專為亞洲膚質設計的輕盈舒爽質地，除了例行早晚使用，也可以局部厚敷當作急救用途。

GIORGIO AMANI「亞曼尼黑霜」黑曜岩新生奇蹟乳霜

「亞曼尼黑霜」黑曜岩新生奇蹟乳霜是GIORGIO AMANI頂級黑曜岩系列中最受歡迎的單品，擁有95%黑曜岩精萃與奇蹟賦活萃取，搭配雪融霜質地，高延展、好吸收且不黏膩，一抹瞬間還會融成精油，幫助肌膚快速完整吸收，使用後膚質的明亮度、柔軟度與滑嫩膚觸急速明顯有感，是大獲好評的原因。

不只質地細膩，亞曼尼黑霜還採用Armani先生最愛的桂花香息，用起來非常舒服。就連瓶身設計都特別採用雙層黑色琉璃火山型瓶身，更能恆溫保存珍貴乳霜、不易變質。

亞曼尼黑霜除了經典版，也有較輕盈的輕乳霜。

Revive光采再生活膚霜

光采再生活膚霜來頭可不小，自1997年推出後已經連續蟬聯23年RéVive銷售冠軍，至今已創下熱銷超過千萬瓶、每兩分鐘賣出一瓶的銷售佳績。最常被稱讚的就是率先導入諾貝爾專利的「RES肌因活能科技」，讓肌膚重現緊緻光澤、平滑彈潤。搭配甘醇酸去除肌表老廢角質，並加強RES重整肌膚紋理的能力，展現透亮光澤。

因為媲美淨膚+脈衝光雙機雷射的速效煥膚，秒速實現新生美肌，因此被網友評為「此生不能沒有的乳霜」，更紛紛大讚「RéVive活膚霜真的用過一生推、再也離不開！」

資生堂百優精純乳霜

「百優乳霜」是很多人的第一瓶專櫃乳霜！只要問起大家推薦的抗初老乳霜，多數人都會推薦這罐，也讓百優精純乳霜平均每三秒就賣出一罐，累積30年來的銷售量可以堆疊出1,000座101大樓高度。

百優精純乳霜當中最關鍵成份就是「超級生化玻尿酸N」，是2011 年加入的升級版成份-超級生化醣醛酸N，可以維持肌膚高效保濕、預防肌齡老化。另外搭配生化賦活複合物提升肌膚光滑度、緊實柔嫩肌膚，以及玫瑰蘋果葉精華修護肌膚彈力，再現年輕光采。

肌膚之鑰精質乳霜

肌膚之鑰精質乳霜自1982年推出以來已歷經八次配方精進，每次更新都是為了將當時最好的成份夾在其中，完美詮釋精質乳霜的全能抗老修護力。最新一次升級在2019年，嚴萃珠寶級成份，包括光采智能複合物（白金絲繭、日本珍珠、茶氨酸、紫蘇與當歸精華）、稀有的酵母修護活萃（CeraFerment）增強肌膚的自我修護能力，使肌膚澎彈緊緻。再透過「鳶尾花精華」，每滴需耗時六年淬鍊，只為追求肌膚深層修護。，讓精質乳霜在網路上始終擁有居高不下的好評。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 保養, 乳霜

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