精品化妝箱包正夯！LV老花、CELINE復古　每一款都超難買

因為像是專業彩妝師使用的化妝箱，看似萌趣可愛的化妝箱包款，且擁有足夠的收納空間，深受不少女孩的歡迎，Dior經典Lady Dior化妝箱包本季推出Micro版本，再掀起化妝箱包風潮，快往下滑看各大精品的化妝箱包盤點：

Dior Lady Dior小型化妝袋

2021春季全新登場的Lady Dior化妝箱包，將Lady Dior代表性的元素化身成小巧可愛的化妝箱包，觸感柔軟的小羊皮革製作，注入品牌標誌性Cannage籐格紋縫線，當然還有吸睛度十足的包包「D.I.O.R.」金屬吊飾點綴於包身側邊。

Dior Travel化妝袋

除了Lady Dior系列外，以Dior經典老花Oblique打造的Travel化妝袋同樣廣受歡迎，雙向拉鍊及內層多個口袋的設計非常方便收納各種隨身物品，搭載最受歡迎的經典Oblique老花還有多款色系可以選擇，可手提、肩背、斜背等多種背法還可替換肩帶款式。

LV Vanity PM

經典的Monogram老花一直是榜上的熱銷款式，行李箱起家的LV將化妝箱包處理得格外精緻，硬挺的外型十分堅固，搭配可拆式的編織皮革鏈袋，可手提或肩背，大方展現細節的設計，還有多款印花可選擇。

Chanel小型化妝包

經典的菱格紋元素搭配鍊條的肩帶以及雙C的Logo設計，集合所有香奈兒經典元素，有哪位女孩可以抵擋的了，包內還有專門收納口紅的夾層，打開上層還附有一個隨身鏡，外出補妝可是非常方便的包款。

Chanel經典鏈子化妝包

Chanel還有更迷你款式的化妝包，染上夢幻的粉嫩色系，一樣有菱格紋及鍊條肩帶經典設計，雖然包包尺寸變迷你，但能可以收納零錢、口紅、紙巾等隨身物品，價格也相對更吸引人，是一個入門的好選擇。

CELINE Tambour凱旋門化妝箱包

於2020秋冬登場的化妝箱包，以復古圓桶造型讓時尚迷眼睛一亮，配上經典的老花帆布及凱旋門鎖鏈標誌，將品牌極簡的法式風格完整呈現，容量充足能夠裝入手機、皮夾、口紅等隨身物品。

YSL粒面壓印皮革Vanity手袋

經典的YSL金屬Logo不同於以往將Logo設計在拉鍊上，經典不敗的粒面小牛皮搭配菱格紋縫線，展現復古與典雅的氣息，放入錢包、口紅、行動電源都不是問題，共有3款色系可以選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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