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《長歌行》迪麗熱巴完美重現原版漫畫造型！女扮男裝帥度不輸吳磊

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開播前就掀起熱烈討論的陸劇《長歌行》，是改編自著名漫畫家夏達的同名作品，找來俊男美女吳磊與迪麗熱巴領銜主演，描述在貞觀年間，永寧郡主李長歌女扮男裝為家園復仇的故事。由迪麗熱巴飾演的女主角李長歌，在劇中完美還原原版漫畫的造型，意外引發戲迷關注： 

李長歌是太子李建成的庶女永寧公主，迪麗熱巴一出場穿著白色齊胸儒裙配上紅白相間寬袖口的輕紗披帛，上頭繡有紅色刺繡圖騰，精緻又貴氣。

隨著朝廷政變父母被殺害，迪麗熱巴僥倖逃出皇宮，為了復仇隱姓埋名甚至男扮女裝，穿衣風格變成低調深色，更穿上隨從、下人的樸實古裝，想復仇的心情也呈現在服裝風格上。

李長歌逃亡到朔州，結識了公孫恆，便想借助公孫恆的力量為父母報仇，在這裡迪麗熱巴就換上鐵銀盔甲、戰袍，不同於平時甜美風格，李長歌帥氣度可不輸男主角吳磊。

最具代表性的造型，就屬這套墨色戎衣，搭配寬版腰帶與高馬尾髮型，完美還原原版漫畫的造型。

在最新曝光的劇照中，李長歌被迫要為阿詩勒部效命，當俘虜的她終於換回女裝，以異域女子的蒙面造型登場，美艷動人的迪麗熱巴不僅擄獲男主角的關注，也掀起大票戲迷的熱烈討論。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 長歌行, 迪麗熱巴

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