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職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

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職場中為什麼總有人能受到長官主管的青睞，出事有人罩之外，還可以一路加薪升官？以星座來說，最有貴人運的可分為聰明伶俐、超會抱腿型，以及憨厚誠懇、引人心疼兩型，就來看看各是哪些星座吧！

聰明伶俐、超會抱腿星座

TOP3、白羊座、射手座

這兩星座沒雙子天蠍那麼伶俐，甚至可以說有點白目，不過他們熱情、積極又具有群眾魅力的特質，很容易被長官注目到，也很容易引發主管長官母性的特質，想好好把這兩種星座帶在身邊，表面上說訓練你，其實是多了你，無趣的工作日常可以變得有笑點！

TOP2、天蠍座

蠍座的聰明屬於內斂型，平時並不會表露於外，但他們對於長官主管的關懷與抱腿舉動往往超越其它同儕，比方像是旅遊回來，比較懂得先給長官較大較好的伴手禮；主動幫長官拿重物、開車門等，雖然蠍座都會覺得這是應該的，但他們堪比情人的細心程度，又有哪個長官不喜歡呢！

TOP1、雙子座

說到聰明伶俐、見人說人話見鬼說鬼話，那麼雙子座絕對是12星座中第一把交椅，在職場中機伶又會察言觀色的他們，抱腿拍馬屁的小本事會隨著歷練愈來愈強，適時討好能在職場中有利於自己的人，自然能順理成章快速成為長官們的心頭好！

憨厚誠懇、引人心疼星座

TOP3、雙魚座

雙魚座在職場中最大的魅力就是，他們身上散發一種鄰家妹紙般的親切感，即使是長官他們也會噓寒問暖，把長官當成家人一樣敞開心房分享生活瑣事，這樣零距離的貼心感，對長官來說不好好保護真的說不過去啊！

TOP2、摩羯座

摩羯座沒有牛座的憨厚，也不見得有條理（有些時候記性比長官還差），但他們親切真心、任勞任怨且溫和有禮，好使喚之外也不容易有二心，是長官可以放心信賴的部屬。

TOP1、金牛座

土象系的職人恐怕在面試時就可以獲得長官的好感，他們的優點來自不忮不求、不爭不搶，特別是牛座帶有一點憨厚真誠，雖然慢條斯理卻有條有理，一開始不覺得好用，但久了誰都想把他當成心頭肉。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 摩羯, 金牛, 雙魚, 雙子, 天蠍, 牡羊, 射手

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