盤點3位男模新面孔！來自台灣的他個性臉龐吸眼球　FENDI、ZARA都合作

Model 們的工作壽命平均不高，往往需在短時間內受到矚目，這與個人氣質與對時裝的敏銳度有相當關聯。Model 們需盡可能地汲取最前端的品味與展現自己才有可能成功，也許說來現實，但這就是時尚產業的運作模式，也是這個產業的刺激與令人醉心之處。世界快速更迭，有實力的 New Face 如雨後春筍般展露光芒，迎向新世代。

Leon Dame

介紹這一位前，不知道各位是否看過《Zoolander》？Ben Stiller 飾演的超模 Derek Zoolander 一角，劇中的誇張展現，看似不假思索，卻也充滿自信。

本以為這樣的人物只會出現在想像豐富的電影裡，實際上，近年伸展台也出現了一位現實版的「Zoolander」，那就是 Leon Dame，在前年 Maison Margiela 大秀上，一身極度滿溢的自信，昂首闊步，卻又帶有一臉極度厭世的跩臉表情，走完這一場，Leon Dame 透過數位科技的傳播，迅速在全世界爆紅！

二十出頭歲的 Leon Dame，他所踩的每一個步伐，吸引全球目光，重擊每一位觀看者的眼球，深邃五官和接近一百九的高挑身材，穿上 Maison Margiela 的服裝相當適合，除了令人過目不忘，更在當年的巴黎時裝周造成一股話題。

Kim Sang Woo

要知道能在國際天橋上有個位置，光靠帥氣可是不夠的，甚至很多品牌與設計師對於帥這件事也不是首要考量，有「個性」與「特質」相對重要，尤其在兢爭激烈又現實的時尚圈，有吸睛臉龐與時髦態度的男模更吃香。韓國演藝圈近年有「醜帥」柳俊烈，時尚圈也出了一名「醜帥」KIM SANG WOO，他曾經被稱為韓國最醜的男 Model，而在倫敦長大的他，被經紀公司發掘他的特質，在國際時尚圈大紅大紫，並成為 Burberry 的首位韓國 Model。

粗眉毛與小眼睛的東方臉孔在國外時尚圈可是會被當寶般對待，最主要還是那深厚不刻意的東方氣息，詮釋起時裝來更為外模充斥的天橋增添獨特韻味。

Jean Chang

在外模充斥的國際時尚圈，台灣 Model 要佔有一席之地就必須要有強烈的個人特質與奪人眼球的臉龐，Jean Chang 就是其一。近幾年在國際時尚圈發光發熱，擁有 187 公分的 Jean Chang 在 2016 年走出台灣來到紐約，吸引 Model 指標平台 models.com 的目光，更在其網站上保存資料。之後揚名國外，走過不少大品牌如 Lacoste、Alexander Wan g 的秀，也與 Zara 合作過形象拍攝，獨特氣質與個性臉龐，讓人更期待這位矚目新星未來的發展。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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