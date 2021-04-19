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安格斯12星座一周運勢4／19-4／25　天蠍貴人運UP、巨蟹感情甜出新高度

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牡羊座　3.21~4.20

牡羊座這週運勢開高走低，太陽、水星繼金星之後也陸續出走本命宮位，意味著日常生活或是工作上，容易遇到較大的挑戰，對於工作需要相當的專注，否則失誤率極高，也容易讓你得忙著為各種錯誤收尾。遇到困難，咬牙面對會比逃避更容易從逆勢中解套。單身者感情仍是起伏不明，與其費心猜測，不如拿出你最大的誠意表態。

金牛座　4.21~5.20

花若盛開，蝴蝶自來，金牛座即將走入感情多采多姿的時期，在金星本命宮位的推波助攔下，單身者試著跳出舒適圈，走入各種社交團、參與眾人活動，歡樂的氣氛將可沖散心中隱隱的憂鬱，也會順勢開啟你的桃花。這週工作運也有亮點，但卡就卡在你太過低調不敢居功，既然有好的表現機會，就不妨鼓起勇氣把握住！

雙子座　5.21~6.20

雙子這週有很好的人際運勢，憑著溝通與交際手腕，將為你工作帶來助力。特別是雙子女孩，只要把自己打點得美美的，好人緣就會很自然的來到你身旁，單身者還可能會出現意料外的桃花邂逅，有對象者，儘管感情進展緩慢，不過這個時候不需要花太多心機揣想對方，只要讓自己心情輕鬆，自然就能招來桃花。

巨蟹座　6.21~7.21

最近的你容易因為環境的影響導致情緒與心思有些不穩定，工作方面容易生變，建議你務必要留心某些不尋常的狀況，這個時候如果沒有辦法善用時間，那麼壓力就會愈來愈大。已有對象的蟹座，感情在許多看似平凡的細瑣小事下累積出默契，這種勝於言語的互動表達，將比任何人都感覺更甜。

獅子座　7.22~8.22

在金星與水星的先後移位下，獅子座最近這陣子的感情運勢猶如洗三溫暖一般，起伏非常大，單身者可能將有人對你釋出好感，也許有機會發展出關係，但也很可能是只一場雲煙，保持平常心比較不容易有失落感。工作上表現不弱，積極主動將是你由黑翻紅的契機，最忌諱油嘴滑舌，遇到事情一肩承擔勝過過度解釋。

處女座　8.23~9.22

建議處女座凡事別太強求，水星移轉下無形中增添了不少壓力，在你強烈患得患失的心情下，只會讓你的工作表現也差強人意。這週的你可以好好思索隨遇而安的生活藝術，有時退一步海闊天空，別把自己逼太緊。有情人的處女座，容易與對方硬碰硬，如果不小心處理的話也有可能演變成雙方都輸的結局。

天秤座　9.23~10.22

天秤座這週乍看之下一路順遂，不過卻暗藏不少凶險，特別是在工作方面，建議你這陣子在職場上最好繃緊神經，任何小事都不要輕忽，容易忘記的事一定要MEMO起來，可不能再有更多閃失了。感情方面呈現著執迷曖昧的狀態，不過在真相大明前，任何一絲曙光都能讓你喜上眉稍，樂觀、積極將能讓你離幸福更近。

天蠍座　10.23~11.22

天蠍座貴人運默默提升，本週身邊的主管、前輩都會是你的最佳導師，遇到問題可以跟他們請教，改正細節上的失誤，後面才會愈來愈順。這時的你需要陽光般樂觀的心情，不要因為別人三言兩語的批評讓你感到挫折，特別是感情上也得讓自己具備強大的心理素質，憑著大無畏的態度征服你心儀已久的對象吧！

射手座　11.23~12.21

太陽、水星移轉的本週，面臨小幅度的轉換過度期，各方面都需要更謹慎一點，特別在工作上，如果總是在為別人瞎操心，當心吃力不討好、兩面不是人，這週的你管好自己就好，如果你的思緒老是在一些無關緊要的細節上打轉，那麼自然無法有亮點。單身者的桃花容易帶有包袱，小心介入別人未斷的感情中。

摩羯座　12.22~1.19

摩羯人際關係上的處理要特別留心，過去傻大姐傻大哥的表達方式雖然感覺無害，但近期就是很可能禍從口出，當心輕率的態度讓主管對你反感。此時與朋友意見不合、沒默契的事將比以往更為頻繁，與人相處也請多一分包容忍耐。感情上請持續溝通，直到兩人都有共識為止，不要想用沈默、冷戰讓對方軟化。

水瓶座　1.20~2.18

水瓶座這週受到工作及家庭的夾擊，家人之間互動增加，需要你的地方很多，但工作上也不徨多讓，可能受到連連考驗，會有許多需要花時間、精力完成的任務要你一肩扛下，忙亂得無法喘息。建議你事情再亂也記得要按部就班一件一件來，只要度過這段混亂的時間，等到火星移轉，很快就會雨過天青了。

雙魚座　2.19~3.20

雙魚座最近的運勢彷彿提前進入了熱情的仲夏，身邊簇擁有不少朋友，不僅貴人很多，工作表現也不俗，雖然忙碌，但能為你帶來很好的業績。連帶感情上都出現淡淡粉紅色的訊息，單身的雙魚也許身邊正有人對你頻頻釋出好感，不妨睜大眼睛找找。有情人的感情平穩，趁著鳥語花香的初夏季節出去走走可增進兩人感情。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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