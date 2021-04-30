春夏髮型必學「髮飾」運用技巧　5款超簡單，多加一步驟就變時髦精

想要讓整體造型更加分，除了變換髮色、燙捲之外，也能夠透過簡單的髮飾妝點，以下介紹幾個簡單的運用技巧，不僅能讓人在逐漸變熱的春夏更清爽，也增添髮型變化。

髮帶、髮箍

近期復古風蔚為潮流，在髮飾的運用上也可見一斑，韓國近一兩年非常流行retro highteen風格，選擇素色的髮箍或髮帶，搭配服裝就可以營造出復古學生感的氛圍，也可以看到女idol們運用不同的材質如：毛呢、燈芯絨，或是更為華麗的珍珠等等。運用上非常容易，只要戴上去就能固定臉際的髮絲，整個人也會看起來更有精神。

大腸髮圈

相信大腸髮圈大家都不陌生，是非常實用、好上手且變化非常多的髮飾，不同的大小、材質、顏色，可以搭配妝容、髮色或者是服裝，沒有要綁頭髮的時候戴在手上也成為配件的一環，除了可以紮馬尾之外，較為厚實的大腸髮圈也很適合用來裝飾包包頭。

蝴蝶結髮圈

蝴蝶結也是近期討論度很高的元素之一，從衣領綁帶到美甲樣式都可以看見蝴蝶結。在髮圈上也可以看到，像Blackpink Rose近期IG照就可以看見，不是很大、很浮誇的蝴蝶結，而是根據服裝挑選不同材質、色系的髮飾來做搭配，特別適合用在高馬尾的裝飾上，一眼就能看到小巧可愛的蝴蝶結，營造出華麗、高貴的氛圍之餘又多了點甜美可愛。

線夾、扁夾

前兩年非常流行繽紛的大髮夾，今年春夏流行的樣式比較優雅，像是以水鑽點綴的S型線夾、珍珠風格的扁夾等；顏色也比較柔和，像是珍珠白、金色、大地色系。而比起固定的效果，線夾、扁夾是以裝飾為主，像是搭配低馬尾、春夏的碎花洋裝，整體是非常溫柔的感覺。

鯊魚夾

鯊魚夾依舊非常流行，因為抓夾輕鬆就能將所有的髮束收起來，在天氣悶熱的春夏十分實用，因應春夏的到來，比起秋冬的琥珀、奶茶色系，可以選擇白色線條的抓夾，看起來較為清爽之外，在頭髮上也會十分亮眼。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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