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孫芸芸「超正少女顏」被誤認為女兒！　網讚更釣出本尊回應了

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▲▼孫芸芸「超正少女顏」激似21歲女兒 。（圖／翻攝自IG）

▲母女倆神韻超像，其實廖思惟的眼睛像爸爸。（圖／翻攝自IG/trinityliao、aimeeyunyunsun，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第一名媛孫芸芸今（4/19）在IG上Po了一張充滿少女氣息的照片，和粉絲道早安，網友狂讚以為是她女兒，真的太凍齡！照片中她綁著一頭韓系女團頭，搭配微微的波浪長髮，巧妙用手遮住下半臉，真的和女兒廖思惟有八分像，而這張美照也成功釣出女兒本人回應：「I thought this was me」。

▲▼孫芸芸超正少女顏。（圖／翻攝自孫芸芸、廖思惟IG）

▲▼孫芸芸超正少女顏。（圖／翻攝自孫芸芸、廖思惟IG）

事實上孫芸芸21歲就生下女兒，女兒廖思惟現正也21歲，兩人同框像極了姊妹，而且兩個人笑起來的模樣更是相似，總能在廖思惟的照片上看見媽媽的影子。

▲▼孫芸芸超正少女顏。（圖／翻攝自孫芸芸、廖思惟IG）

兩人不僅長得像，有都留著頭烏黑長髮，就連保養頭髮的方式都如出一轍，身為自然捲又帶點毛躁的孫芸芸曾公開分享，正常洗護程序結束後，並不會將頭髮吹到全乾，趁著微濕時抹上摩洛哥油和護髮霜，讓頭髮放著自然乾，這樣能使頭髮更為柔順聽話，也不怕熱風會傷害頭髮。

▲▼孫芸芸超正少女顏 。（圖／翻攝自IG）

頂著媽媽的光環，加上先天的好基因，被陸媒譽為「寶藏女孩」的廖思惟，在《小紅書》上也狂吸粉絲，不少人敲碗問她的髮色，她的答案真是羨煞旁人，她回應：已經3年沒有染髮了，現在的頭髮是天生髮色。她也提醒大家，吹髮時不要用太燙的溫度，也不要吹全安，梳頭不要拉扯慢慢梳，就是她平常頭髮的保養之道。

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關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟, 撞臉

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