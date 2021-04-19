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彩妝師曝最該避免的「5大化妝壞習慣」！第一個90%人都犯過

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▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲改掉錯誤化妝習慣能讓妝感更乾淨精緻。（圖／翻攝IG＠hince_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@毛戈平形象設計

雖然化妝是要依照每個人的臉型、五官做調整，沒有什麼一定標準公式，但有些錯誤行為卻會影響妝容質感好壞。許多大陸明星藝人御用、有「國寶級化妝師」之稱的知名彩妝師毛戈平就指出5個最該避免的「化妝壞習慣」，以免化了妝反而變醜。

▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 1：粉底點塗全臉再拍開

很多人上底妝時，都會先將粉底液點塗到全臉再用美妝蛋拍開或化妝刷刷勻，但這樣的上妝方式容易造成一邊還沒拍均勻，但另一邊粉底液已經乾了很難拍勻，導致結塊卡粉、粉痕明顯；另外，這樣點開也不好控制底妝用量，容易造成底妝局部厚重等問題。

正確方式應該是上粉底時分區域點塗，上完一區就先用美妝蛋均勻拍開後，再上下一個區域，眼周則用餘粉帶過就好，可減少眼妝容易卡粉、積線等問題。

▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 2：珠光眼影塗過量

有些人很喜歡珠光眼影或亮片眼影的光澤、閃耀感，畫眼妝時就大片塗抹、疊擦珠光眼影，但這樣不僅容易使眼妝看起來雜亂、不乾淨精緻，更會讓比較泡的眼皮看起來更浮腫。

珠光眼影、亮片眼影比較好的使用方式有兩種，最基本的就是在眼珠上方小範圍點上，眼頭前小三角區域、眼珠下方也點綴一點，可以增加眼影層次感，打造楚楚動人的感覺；還有一種三點式，除了眼珠上方外，下眼皮則是點在眼珠兩側小範圍點上，這樣的畫法會讓眼神很透亮很有靈動感。

▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 3：鼻影畫整條

修容打亮是讓妝容更精緻的關鍵之一，尤其鼻影更是能幫助修飾鼻型，使五官看起來更深邃立體，但畫鼻影時千萬把在鼻梁兩側畫上整條的陰影，會顯得生硬不自然。

建議可在山根、鼻尖小範圍打上高光，提升鼻梁高度，而鼻子較寬的人則可在鼻梁「兩側面中」打高光，就能有效縮減鼻子寬度。

▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 4：臥蠶畫得太大

近年來很流行畫臥蠶，可以讓妝感有無辜可愛感，看起來顯年輕，但要注意的是臥蠶不能畫得比眼睛大，不然很容易變成「眼袋」，不僅沒有顯嫩，看起來反而憔悴沒精神。

想找到畫臥蠶的最佳位置，可以先笑一下，找到臥蠶結構線，也就是眼睛略瞇的時候，眼下會有一道陰影，接著在結構線的上方畫上臥蠶陰影線，這個位置畫線才能使不笑的時候，畫出來臥蠶也不會有垮下來的感覺。

▲▼彩妝師曝最該避免的5大化妝壞習慣。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 5：眼線畫不好還用明顯的眼線液

眼線可說是不少化妝新手的困擾，線條容易畫得歪曲，眼尾拉線也總是拉不好，如果還使用黑色眼線液，更會讓彎彎曲曲的線條變得尤其明顯。

如果還無法很順暢地畫出眼線，建議用棕色眼影來畫眼線，不僅好操作，妝感也更自然。可取一支小化妝刷沾取棕色眼影來畫眼線，使用前先噴水或定妝噴霧，會使眼影更顯色。

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關鍵字：

美妝, 化妝, 彩妝, 錯誤, NG, 誤區, 壞習慣, 彩妝師, 化妝師, 秘訣, 新手

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