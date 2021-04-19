「泰國神顏」泳裝美照吸百萬讚！　超狂川字腹肌零贅肉體態曝光

▲泰國第一神顏 Mai Davika 最新美照狂吸百萬讚。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

有泰國「第一神顏」之稱的女星黛薇卡霍恩（Mai Davika），在IG擁有超過1300萬粉絲，近期她PO出一系列海灘美照，身穿中空泳裝，不吝嗇秀出傲人S曲線與小蠻腰，加上精緻臉蛋簡直毫無缺點，直接吸來超過百萬讚數，引起眾多網友熱議。





▲ Mai Davika 身穿泰國品牌Stolen泳裝擺拍。（圖／翻攝自IG）

黛薇卡霍恩姣好外型深受精品喜愛，除了是GUCCI品牌摯友，IG超過1300萬粉絲追隨，隨便PO出美照就引起討論。近期她身穿一套泰國品牌Stolen泳裝擺拍，絲毫不遮掩火辣身材，以包覆美胸的泳衣與綁帶裙裝，呈現海灘風情，不僅身材毫無贅肉，傲人的直角肩與小蠻腰一次齊發，就連川字腹肌也若隱若現，火辣尺度破表，讓人視線難以抽離。

▲Mai Davika身穿淡紫色吊帶上衣展現超纖細身材。（圖／翻攝自IG）

緊接著她也換上一套淡紫色吊帶上衣，藏在精緻臉孔下，緊身剪裁完美遊走身型，加上層層抓皺設計豐富視覺效果，顯得黛薇卡霍恩白皙肌膚吹彈可破，同樣是超修身的效果，若非體態纖細，絕對是難以駕馭。貼文一出，果然吸引超過百萬粉絲按讚，網友直呼：「身材不是凡人等級」、「真的好嫉妒」、「臉蛋不說，連身材也是一絕。」

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