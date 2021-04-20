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Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa的招牌豐厚齊瀏海造型，幾乎深植所有粉絲們的心裡，不過今年開始，Lisa其實已悄悄展開「露額頭計畫」，近日貼出一組與貓咪們合照的大片中，Lisa的額頭終於正式曝光！結果網友們評價超兩極，有人認為憑Lisa的顏值怎麼樣都好看，露額頭很清新可愛，但也有人認為這組照片怎麼看怎麼怪，甚至指出：「Lisa的髮際線堪憂。」

▲Lisa露額頭。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa露額頭。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa最新貼出的貓咪大片中，終於露出了額頭。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

先前同團成員Rosé曾於IG上Po出一則與「蒙面女」的合照，由於這位蒙面女的髮型是大旁分，因此大家都沒有猜到原來她就是Lisa，讓大家對Lisa沒有瀏海的模樣更是好奇了。

▲Lisa露額頭。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé曾經Po出Lisa大旁分的模樣，只不過沒有露臉。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

而其實Lisa於今年初左右開始，原先堅固到連跳舞都不會掀開的妹妹頭瀏海，就逐漸轉變成「空氣瀏海」的狀態，在幾個造型中都已經能看見眉毛與額頭了。

▲Lisa露額頭。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa其實已經漸漸轉變為「空氣瀏海」一陣子。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

最新貼出的一組沙龍照大片中，Lisa與自己的多隻愛貓們親密合照，可愛模樣超吸睛，看起來相當幸福，不過粉絲們也發現，Lisa這回的瀏海造型又不一樣了，稍微留長並呈現八字中分，額前僅剩少少髮絲覆蓋，終於能看清楚露出額頭的Lisa模樣。

▲Lisa露額頭。（圖／翻攝自IG）

▲網友們對Lisa的新瀏海造型反應兩極。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

在看了Lisa的新瀏海造型後，網友們評價很兩極，當然粉絲們大半都是狂讚：「Lisa太美了，好想當你的貓」、「一直都很好看，不管有沒有瀏海」、「瀏海撥開感覺很靈動、也比較成熟」另外也有人表示：「Lisa中分瀏海有點奇怪」、「離開厚瀏海好像就不是人間芭比了」、「總感覺Lisa的髮際線有點危險。」

▲Lisa髮際線 。（圖／翻攝自微博）

▲也有網友表示替Lisa的髮際線堪憂。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

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關鍵字：

Lisa, Blackpink, 露額頭, 額頭, 妹妹頭, 髮際線, 貓咪

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