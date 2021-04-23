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LV從辦公室到健身房都能戴的時髦潛水錶曝光！　勾李敏鎬旅行回憶

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▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲法國演員塔哈拉辛襯托出Tambour Street Diver腕錶的動感活力氣息。（圖／LV提供，以下同）
 

時尚中心／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）近日推出時髦的運動錶Tambour Street Diver，結合所有傳統潛水錶的必要條件，又保留經典元素與繽紛色彩，讓都會男女從辦公室到夜店、健身房到海灘度假都能佩戴，品牌特別邀請南韓男神李敏鎬、英國女星蘇菲透納（Sophie Turner）、法國演員塔哈拉辛（Tahar Rahim）等3位品牌之友拍攝形象照，演繹錶款的動感活力。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲李敏鎬成為LV最新Tambour Street Diver腕錶形象廣告主角。

Tambour Street Diver腕錶共有4種款式，包括3款分別為天際藍、霓虹黑、黑火焰配色的44毫米自動上鍊機械錶，以及一款39.5毫米的太平洋白石英錶，均配備LV致力研發的智慧快速更換錶帶系統，可輕易為錶款換上新裝猶如換上一只新錶，也進一步強此款腕錶從早到晚、從休閒到正式、從運動風到商務的適應能力，獨特錶款勾起李敏鎬美好的旅行回憶，透露最難忘騎腳踏車在西班牙巴賽隆納和聖地亞哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）旅行了兩個星期。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲英國女星蘇菲透納戴上Tambour Street Diver太平洋白錶款，青春洋溢。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲錶徑39.5mm的Tambour Street Diver太平洋白腕錶。
 

李敏鎬於LV廣告中一身酷黑，全靠Tambour Street Diver霓虹黑錶款增添亮點，背景的建築物與前景的水波景致，點出此系列錶款以都會風格誕生，同時是水下效能毫無妥協的潛水錶，在面盤外緣有角度的轉動凸緣上，潛水計就放在藍寶石水晶下，內置旋轉邊框的設計讓錶面上層能夠維持Tambour系列一貫的簡潔形象，另一優點是凸緣往內微微傾斜的坡度成功吸引目光到面盤中心。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲深藍色面盤點綴天藍色的Tambour Street Diver天際藍腕錶。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲黑色PVD塗層搭配不鏽鋼錶殼的Tambour Street Diver霓虹黑腕錶。

錶殼外側一時三十分位置，設有潛水員圖案錶冠，用以操作潛水功能，LV使用創意十足的「對齊V字」概念，潛水計上的字母V可以轉動，和分針尖端的搭配色V字對齊，兩者會構成一個交叉，表示開始潛水，在水下所花的時間從內邊框讀取，前15分鐘以鮮明的色塊計凸顯，兼具實用性與潮流感，成為整體造型的亮眼配件。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲黑色PVD與粉紅金塗層Tambour Street Diver黑火焰腕錶。
 

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 李敏鎬

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