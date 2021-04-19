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專家教羊毛衣物、針織衫清潔3秘訣！第2條是避免變形的關鍵

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▲▼專家教羊毛衣物、針織衫清潔3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@chuu_official、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導　

柔軟、保暖的羊毛和針織衫，是許多人秋冬衣物首選材質，但每到春夏換季收納時，如何清洗毛料衣物就讓人感到頭痛！不是一不小心就洗到縮水變形，就是洗完之後毛料變得僵硬粗糙，不想每次都花大錢送洗衣店清潔，快把以下3招專家分享的清潔小秘訣學起來。

首位獲義大利Feel The Yarn世界針織服飾設計首獎肯定的臺灣設計師、服裝品牌SYZYGY創辦人高元龍，擅長使用毛羊與喀什米爾等材質進行服裝創作，因此對於毛料衣物的清潔、保養更是在意，他就特別如何清洗分享羊毛等毛料衣物的清潔關鍵要點，照著做就能輕鬆洗淨毛料，還能維持原有的色彩與蓬鬆質感。

Tip 1：溫柔「浸泡」

建議選用毛料專用的溫和天然洗衣精，加入清水中浸泡約10至20分鐘，稍微輕壓多餘水分後以毛巾包裹毛料衣物吸乾水份，平放晾乾即可完成基礎清潔。

Tip 2：避免「搓揉」

其實造成毛料衣物變形的主因並不是水洗，而是清洗過程中的扭擰動作，所以手洗毛料衣物時應避免大力搓揉；機洗時務必選擇「柔洗模式」，並可準備較小的洗衣袋，在脫水時將毛料衣物裝進洗衣袋，洗衣袋大小以衣物會裝滿整個袋子的狀態為佳，可幫助減少滾動、摩擦，降低對毛料衣物的損傷。

Tip 3：打造良好保存「環境」

像是毛衣、毛帽、毛製手套等，通常在完成清潔之後會收納於衣櫃中大約半年時間，選用添加具有防蟲抑菌功能精油的天然洗衣精，不僅能夠保持衣物散發自然清香，更可以預防衣蛾及昆蟲靠近。

適合搭配潔衣產品

▲▼專家教羊毛衣物、針織衫清潔3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Bondi Wash 芳枸葉&檀香羊毛和喀什米爾洗衣精，500ml，NT$680。

澳洲純天然居家抗菌清潔品牌Bondi Wash，天然潔衣系列新推出專為毛料和羊毛、喀什米爾等嬌貴材質衣物打造的專屬洗衣精，結合天然精油的潔淨力與純淨香氣，溫和不傷害衣物和皮膚，同時避免衣物變形，使用後毛料呈現潔淨的自然 蓬鬆、柔軟觸感，調和芳枸葉與檀香精油的香氛配方，氣味舒緩恬靜，還可避免衣物害蟲。

▲▼專家教羊毛衣物、針織衫清潔3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲kerzon 精緻/毛料衣物專用香氛洗衣精，500ml，NT$700。

巴黎居家香氛品牌kerzon衣物保養系列使用可生物分解的天然成分，搭配
天然植物精油調製香氛，抗菌之餘還能散發清新香氣，其中專為針織、精緻衣物設計的「精緻/毛料衣物專用香氛洗衣精」更添加了棉花籽萃取，能軟化、蓬鬆纖維，適合毛衣等特別需要展現材質柔軟的衣料，洗後不用添加柔軟劑就能能柔順鬆彈。

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關鍵字：

居家, 衣服, 衣物, 衣物清潔, 羊毛, 喀什米爾, 毛衣, 針織衫, 毛料衣物, 清洗, 清潔, 保養, 變形, 縮水

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