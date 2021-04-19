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頭髮狂掉？營養師：「一樣東西」不要吃，否則掉髮會更嚴重

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▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

▲越來越多人因營養不均衡，陷入落髮危機。（圖／Unsplash、Pexls，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人落髮日益嚴重，營養師高敏敏分享，常在減重門診遇到女孩反應，洗頭時排水孔一把一把的頭髮，看著超可怕，除了遺傳、壓力等因素，營養不均衡原因佔大宗，營養師分享若有落髮困擾，建議可以適量補充以下食物，另外有一種食物絕對不能吃。

▲▼營養師傳授「抗落髮飲食」。（圖／翻攝自FB）

（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#優質蛋白質

蛋白質是髮絲最重要的基底，建議從魚類、肉類、蛋和豆類。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

#鐵質

鐵質能幫忙輸送養分，避免因貧血而落髮，建議補充牡蠣、豬肝和紅莧菜。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

#維他命Ｃ

維他命C能幫助對抗壓力，形成髮內膠原蛋白，可從芭樂、莓果、柳橙、蘋果中攝取。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

#維他命Ｂ群

B群能促進蛋白質合成、幫助頭髮生長與修復，建議補充綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽、瘦肉、奶。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

#必須脂肪酸

必須脂肪酸能幫助頭髮主成分角質形成，可從堅果、油、酪梨、鮭魚獲得。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

#鋅

體內鋅濃度若是下降，容易造成落髮，應多補充牡蠣、蛤蜊、海鮮、肉。

▲營養師教你抗落髮飲食。（圖／Unsplash）

除了均衡補充上列食物，高敏敏也提醒，生蛋千萬不要吃，生蛋白里的抗生物素會阻礙生物素吸收，造成掉髮。生活習慣方面，瘦身千萬別用不正常的節食方式，以免導致營養不良，髮絲健康首當其害，另外睡眠也很重要，睡眠不足容易導致荷爾蒙失調，也會造成落髮危機。

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關鍵字：

飲食, 抗落髮, 營養師

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