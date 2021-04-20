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Rose邪惡視角秀28萬Tiffany鑽戒　辣腿全都露

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▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rose經常佩戴Tiffany HardWear系列項鍊。（圖／翻攝roses_are_rosie IG，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK每位成員顏值出眾、身材火辣，演藝工作也相當出色，各個都擁有超高人氣，成為精品圈寵兒，近期帶著全新個人專輯回歸的Rose就與珠寶品牌Tiffany & Co.友好，任何穿搭都能與有個性的HardWear鍊結金球項鍊搭配，近日她更分享細緻的Tiffany鑽戒，但拍攝的角度很邪惡，手就擺在大腿上，讓粉絲眼睛不知該往哪瞧。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rose從不吝惜露出修長美腿。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rose在美腿上秀美甲與韓國飾品品牌Kira & Misha約2,100元的戒指。

Rose向來不吝惜分享她的修長玉腿，常穿迷你裙裝示人，連休閒時光也不例外，這天她於IG現時動態分享美甲與戒指，手就擺在交疊的美腿上，超級吸睛，她的左手中指佩戴韓國飾品品牌Kira & Misha約2,100元的戒指，右手則疊搭3個Tiffany鑽戒，總價近28萬元。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rose食指戴Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑽戒99,000元，無名指戴Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑽戒99,000元與Metro 18K玫瑰金鑽戒80,000元。
 

有別於平日常戴Tiffany中性珠寶，這回Rose所戴的鑽戒很秀氣，款式包括線戒造型的Metro 18K玫瑰金鑽戒，以及2款T字設計的T Wire 18K玫瑰金鑽戒，是她日常穿搭的珠寶首選。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲Tiffany T Wire系列18K金鑲鑽戒指（左起）99,000元，18K玫瑰金鑲鑽戒指 70,000元，18K白金鑲鑽戒指99,000元。（圖／Tiffany提供）

►Rosé示範4種超高招「甜辣風」穿搭！炸出逆天美腿＋螞蟻腰毫不費力

►亮・珠寶／Tiffany Atlas X前身是腕錶　總店大鐘羅馬數字變亮點

關鍵字：

Rose, Tiffany & Co., Tiffany

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