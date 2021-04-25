從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

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冰淇淋幾乎是人見人愛的人間美食，從小朋友到大人們都很愛吃，那麼大家平常最喜歡吃什麼口味的冰淇淋呢？最近就有一項心理測驗在網上流傳，可以從喜歡的「冰淇淋口味」看出戀愛觀與性格，以下就一起來參考看看：

選出一個最喜歡的冰淇淋口味：

1. 香草

2. 巧克力

3. 草莓

4. 抹茶

5. 咖啡

6. 堅果

【解析】

1. 香草

香草冰淇淋算是一個「基本款」口味，但不等於「無聊」的意思，表示你是一個直率真誠的人，不會刻意掩飾自己真實的想法，喜歡用簡單的方式做事，在戀愛上也很勇於直球進攻，用實際行動來表達心意。

2. 巧克力

喜歡巧克力口味冰淇淋的人，通常比較喜歡活在當下，崇尚浪漫與自由，在愛情裡也是盡情享受眼前的幸福，而不擅於考慮未來，有時會給人多情的印象，喜歡把生活過得多采多姿。

3. 草莓

喜歡草莓口味冰淇淋的不一定都是女孩，很多男生也相當喜歡草莓的酸甜口味，代表的是比較害羞、慢熟的人格，但是很重感情，不論是情人、家人、朋友都願意赴湯蹈火，在團體中常扮演維繫感情的角色。

4. 抹茶

抹茶口味通常很兩極，有些人幾乎不敢吃，有些人則是非常喜歡吃，如果有抹茶口味冰淇淋就絕對必吃的人，可能代表你是個跟從自我的人，不會盲目追趕別人，喜歡細細品味事物，且總能有自己的獨到見解，在愛情上則很專情，總為對方變出許多新鮮感。

5. 咖啡

咖啡口味的冰淇淋也很常見，代表你可能是一個很有定力的人，不論對待生活還是愛情都有自己堅定的目標，為朝目標前進不會輕易受到他人左右，有好勝心也有野心，在愛情裡不會讓自己受委屈。

6. 堅果

喜歡吃加入堅果類食材口味的冰淇淋，可能表示你是個熱情的人，總是很有活力，喜歡帶給身邊的人快樂，極富同理心，但是在另一半面前有時會選擇藏住情感。

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