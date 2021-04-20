絕美櫻花粉「塵蟎吸塵器」6000元→3199元　消滅過敏原也能優雅又時髦

文／C編

正值換季，塵蟎、花粉肆虐著過敏人的鼻子和肌膚，想要改善過敏，環境清潔很重要，購物網站「Her和她」提出「IRIS櫻花粉日本雙氣旋智能除蟎吸塵器」方案，原價6000元、特價僅3199元，不但輕巧、有著台灣限定的櫻花粉色，更重要的是可以輕輕鬆鬆吸出塵蟎。

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▲IRIS櫻花粉 日本雙氣旋智能除蟎吸塵器，原價6000元、特價3199元。點我購買。



IRIS日本雙氣旋智能除蟎吸塵器，擁有智能髒污感應器、塵蟎感應器，可以在檢測出過敏原後，顯示出綠燈或是紅燈、黃燈，使用時按照亮燈幫助吸起塵蟎或是花粉；1.6kg輕量化的設計加上特殊的握把設計，輕鬆拿起、吸塵，大吸力並不會產生不舒適的震動感。

▲IRIS除蟎吸塵器女生也可以輕鬆使用。（圖／iris_ohyama_tw IG）



IRIS雙氣旋智能除蟎吸塵器每分鐘可達6000次高速拍打，將床鋪、沙發纖維內的塵蟎、灰塵拍打至表面，再以超強吸力濾除髒污，極速拍打與大吸力兩倍功效，搭配超廣角寬20公分的長度，清潔更加輕鬆快速。

▲IRIS除蟎吸塵器僅1.6kg，相當輕巧。（圖／iris_ohyama_tw IG）



另外，具直向、縱向雙迴旋氣旋功能，雙氣旋可以發揮更強的吸引力，快速吸起塵蟎或是花粉等粉塵，比起一般刷毛吸頭，更可以保護不傷害床鋪、沙發等傢俱、織品材質，又可以去除過敏原高達98%以上。

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購物網站「Her和她」針對春夏換季期間推出全新「IRIS櫻花粉 日本雙氣旋智能除蟎吸塵器」，櫻花粉的設計非常美型優雅，原價6000元、特價3199元，含主機、3組HEPA濾網、3組集塵盒，真的超級划算又超值。