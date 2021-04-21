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手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元　桃紅色超好看

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文／C編

女孩總是造型多變，想要直髮出門上班、浪漫大波浪外出約會，那妳的化妝台肯定少不了一支離子夾，購物網站「Her和她」推出「Dyson戴森corrale直捲髮造型器」，一支可以變化出多種髮型，無線設計更是被大推的重點，因為不會被侷限在定點，隨時都能使用，超級方便。

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▲Dyson,戴森,造型器,離子夾,平板夾,Her和她。（圖／IG） 

▲Dyson戴森corrale直捲髮造型器 HS03，桃紅色，原價16600元、特價14600元。點我購買。

Dyson corrale直捲髮造型器採用彎曲面板，可以讓頭髮整齊的聚集在一起，不需要手忙腳亂地收攏頭髮，輕輕鬆鬆就可以把頭髮拉直、弄捲，搭配智慧溫控加熱系統，每秒100次精準調控面板溫度，確保恆溫功效，同時可以減少50%的熱傷害，讓髮絲免於毛燥。

 ▲Dyson,戴森,造型器,離子夾,平板夾,Her和她。（圖／IG）

▲Dyson造型器可以做出俐落的直髮造型。（圖／dysonhair IG）

這款直捲髮造型器最厲害的就是做到無線設計，充飽電後，約有30分鐘的電力，而且充電充到飽僅需要70分鐘，若是需要更長得時間製作造型，也可以接上線使用，照樣滿足需求。

▲Dyson,戴森,造型器,離子夾,平板夾,Her和她。（圖／IG） 

▲微捲毛躁的頭髮也可以被梳順。（圖／dysonhair IG）

機身採用弧形設計，因此能自由轉換直、捲髮，想要直髮直接拉直即可，想要捲髮也可以輕鬆捲出完美弧度，而且自然柔亮，出門前花幾分鐘就能變換髮型也變換心情。

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 ▲Dyson,戴森,造型器,離子夾,平板夾,Her和她。（圖／IG）

▲Dyson戴森corrale直捲髮造型器 HS03，桃紅色，原價16600元、特價14600元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「Dyson戴森corrale直捲髮造型器 HS03」，桃紅色的外型搭配黑色的設計，超級科技感卻又不失女性的柔美，原價16600元、特價14600元，現省2000元，可以展現出多變的造型，成為精緻女孩。

關鍵字：

Dyson, 戴森, 造型器, 離子夾, 平板夾, Her和她, Her

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