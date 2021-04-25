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【IKEA敦北熄燈】颱風一來就淹水　員工「掃」出革命情感

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▲▼IKEA敦北熄燈專題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北員工向心力強，透露好感情來自一次次的「淹水」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

「每次梅雨季加上颱風一來，我們都有點緊張。」

雖然地處林蔭宜人的敦化北路旁，又在小巨蛋商圈的中心地段，但IKEA敦北店卻因建築物老舊無法擴建、改造狀況有限，導致容易積水淹水，經過幾次賣場積水處處的窘境，員工從上到下全體動員，沒想到工作上的好情感，就這樣「掃」出來了，靠著淹水、掃水與同事培養出革命情誼，應該不多見。

▲▼IKEA敦北熄燈專題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲1998年開幕的IKEA敦北店，其實在開幕當下建築已經有15年的歷史。（圖／記者湯興漢攝）

IKEA敦北店1998年開張，當時是亞洲最大旗艦店，在台灣風氣漸開、急於吸取國外舒適生活方式的年代，台北人湧入賣場想讓家中更有風格，而亮麗的賣場陳列背後卻有很多現實面，雖然IKEA敦北才剛開張，其實建築物已經有15年的歷史了。

到職23年的員工杜明樵回憶，敦北店開幕的頭幾年，就開始出現漏水，尤其梅雨季，到了夏天颱風更不得了，很容易淹水，不僅辦公室，連賣場也積水處處。區經理黃淑貞也透露，有時候甚至只能穿短褲、拖鞋上班，在賣場回答客戶問題，「更有趣的是客戶也照常逛街，一點也不覺得我們穿那樣很奇怪」。

▲▼IKEA敦北熄燈專題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲經營超過20年，許多人都趁熄燈前來訪，懷念一下青春。（圖／記者湯興漢攝）

然而正因為如此，即便賣場積水，還是堅持開門上班，從上到下大家同心協力，一邊要整理賣場、服務顧客，做好自己份內的工作之外，更要趁空檔拿出掃把畚箕掃水，大家互相幫忙也就這樣掃出好感情，有時下班還會全部一起去隔壁的錢櫃（現已結束營業）唱KTV。

如今敦北店熄燈，將搬到更新更寬廣的內湖店，一起工作數年的同事們也幾乎全部一起「搬過去」，杜明樵表示大家感情真的是太好了，要不也不會在這工作這麼多年，唯一捨不得的就是後巷的幾間餐廳，因為跟老闆都認識很久，直說即使去了內湖工作還會找時間回來吃。

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