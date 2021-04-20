地球月優惠殺很大！Melvita買一送一、AVEDA寶特袋只送不賣

▲美妝品牌愛地球，推出多種好康等你來拿。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著一年一度的地球月到來，美妝品牌Melvita和AVEDA紛紛響應，除了力行包裝減塑運動，更持續為日常保養注入永續精神，努力實現環保愛護地球的品牌承諾。





▲Melvita祭出買一送一活動，相當於市價55折。

Melvita為了響應4/22地球日，即日起至4/25，於全台櫃點購買玫瑰花粹200ml，品牌再加贈玫瑰潤澤美容液100m一瓶，兩款明星商品皆以花水為核心，100%回收再製塑料藍色瓶身，透過玫瑰花粹優秀的保濕功效先補水，再用玫瑰潤澤美容液溫柔潤澤飽滿肌膚，促進後續保養效能。

▲環保提袋只送不賣。

同時，活動期間持正貨空瓶回櫃，即可享100元金額折抵回饋（平日空瓶折抵一項產品可折抵10元），單筆消費正貨折扣後金額滿1,000元，更加贈品牌環保購物提袋，以行動支持有機愛地球。

▲香皂的包裝紙盒皆為100%可回收再製材質。

AVEDA地球月從「減少塑膠量」及「循環再利用」出發，推出限量地球月限定經典純香皂，包裝紙盒來自100%回收再製 FSC 認證回收材質。此外更追求「回收材質最大化，包裝體積最小化」目標，除了推出塑膠用量更節省、價格更實惠的大容量胖胖瓶，品牌更積極使用單一材質塑膠包裝。

▲購買大容量環保包兩份，即贈循環再生寶特袋任一款。

2021 年《胖胖瓶減塑回饋企劃》特別與 FNG 世代設計合作推出「循環再生寶特袋」，從鈕扣到袋子本體皆使用同一種塑膠材質，每一個袋子可讓五支回收寶特瓶被重新利用。

▲即日起購買地球月限定經典純香皂（售價700元），AVEDA提撥100元支持荒野保護協會作為環境教育用途。

溫和成分來自 94%天然成分萃取，無添加介面活性劑及矽靈，海甘藍油成分讓髮絲維持長時間輕盈柔順，並且散 發來自揉合 25 種純淨花植的經典香氣。

►頭髮狂掉？營養師：「一樣東西」不要吃，否則掉髮會更嚴重

►下巴痘有救了！皮膚科醫師傳授「超強去痘水」食譜