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喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高

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▲▼喜歡和女友黏在一起的3大星座男。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

大多數男生談戀愛時，與另一半甜蜜歸甜蜜，還是很需要個人生活與空間，若是跟女友相處太黏膩會覺得失去自由、有壓力；但有些男生卻是相反，很喜歡跟另一半黏在一起，越黏越覺得甜蜜，像是以下3個星座男就是代表，有人是喜歡黏人的小女友，也有人是本身很需要黏著女友。

▲▼喜歡和女友黏在一起的3大星座男。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：天蠍座

在愛情中佔有欲非常強烈的天蠍男，很容易吃醋，除了自己，最好另一半周遭都沒有其他異性靠近，他們的控制欲也很高，不僅會時不時查勤，更希望另一半主動跟他們匯報自己的行蹤，甚至會主動待在戀人身邊親自「盯場」，同進同出、時刻黏在一起也無所謂。如果對象本身就是比較黏人又順從的小女人，就更能打動天蠍男，慢慢融化他們的心。

▲▼喜歡和女友黏在一起的3大星座男。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：雙魚座

感情豐富的雙魚座，很需要別人的注意和關愛，因此雙魚男在愛情裡也是偏向感性的，若另一半很主動，雙魚男不會覺得煩躁，反而會覺得彼此感情關係很甜蜜，而且雙魚男其實也是會主動跟另一半撒嬌的類型，但因為他們還是滿顧面子的，所以他們會透過製造浪漫來「撒嬌」，稍微掩飾一下自己其實也很需要女友在身邊的渴望，如果另一半剛好也是很喜歡膩在一起的人，雙魚男就會無法自拔的更喜愛對方。

▲▼喜歡和女友黏在一起的3大星座男。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：巨蟹座

巨蟹男很喜歡跟另一半膩在一起，但比較特別的是，反而是他們自己主動喜歡黏在喜歡的人身邊，而且細心體貼的他們，對戀人的生活大小事都很關注，還會主動幫另一半做好許多事，甚至會主動報備自己行蹤和生活瑣事，會很疼寵另一半，同時也很黏另一半。他們很喜歡溫柔懂事，同時又能作為自己精神支柱的對象，常會透過跟戀人甜膩在一起，滲透另一半的生活來獲得依賴和安全感，所以反而是巨蟹男會更「依賴」另一半。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 情侶, 黏人, 黏在一起, 天蠍, 雙魚, 巨蟹

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