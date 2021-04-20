醫師教運用「生理期3階段」高效減肥！減脂黃金期是「這幾天」

▲跟著生理期週期調整飲食和運動，能輕鬆提升減肥效果。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda

有些女生可能每個月都來報到的「大姨媽」很麻煩，但你知道嗎？其實生理期可是女生天生自帶的「減肥福利期」！小紅書上就有醫師分享，女生月經週期裡雌激素的變化與減肥速度有密切相關，只要好好利用生理期的3個週期階段，就能讓減肥更輕鬆、更高效。

1.生理期期間



在生理期期間，最重要的事是避免暴飲暴食，更不要節食減肥，要合理飲食並注意營養均勻，可多吃雞蛋、瘦肉、魚蝦和豆類等富含蛋白質的食物，適量多吃含鐵元素的食物幫助補血，也可以多吃菠菜、芹菜、番茄等蔬菜類，最好少吃刺激食物，像是辣椒、蔥薑蒜和生冷食物，咖啡也要少喝一點，尤其盡量別喝酒。

2.生理期後～排卵期前



在月經過後到排卵期前的這段時間，雌激素會達到相對穩定的狀態，身體也處於比較好的合成狀態，可說是增肌黃金期，更有利於增加肌肉，提高新陳代謝。所以這個階段可以適當多吃一點優質碳水化合物，並且多做力量訓練，幫助肌肉合成得更好，比如可以每天或每隔一天進行30分鐘阻力訓練。

3.排卵期～生理期前

在排卵期到生理期前（約14天），可說是減脂黃金期，建議運動可以跑步、跳繩、快走、游泳等有氧運動為主，更有利於提升燃脂效果，但頻率、強度都不用過度，一週大概做3～4次，每次40分鐘即可。

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