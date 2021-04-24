G-SHOCK趕流行推彩虹圈　SWATCH首創生物陶瓷製錶質感升級

▲G-SHOCK x KITH GM-6900KITH-2CR腕錶，13,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春夏時尚錶款迎來繽紛色彩，G-SHOCK第三度與紐約潮牌KITH合作推出KITH x G-SHOCK GM-6900聯名錶，鍛造金屬錶圈呈現近期最紅的彩虹色調；SWATCH則主打馬卡龍色的NEXT系列，最大賣點是領先業界首度以全新複合材質BIOCERAMIC生物陶瓷打造，集結塑料與陶瓷優點，細緻的絲滑觸感讓質感提升，且對環境友善，預料將是品牌未來主力。

▲G-SHOCK x KITH GM-6900KITH-2CR腕錶部件全都露。





▲G-SHOCK x KITH GM-6900KITH-2CR腕錶的錶帶扣環，採用藍色設計並印有KITH標誌。



從剛落幕的W&W線上錶展可發現彩虹色調正流行，不僅高端錶款染上一抹虹彩，時尚錶款G-SHOCK也趕搭風潮，與KITH GM-6900聯名錶的彩虹錶圈經過10次以上的打樣，才能在立體錶圈的每個面展現出獨特的漸層色彩，搭配裝飾KITH品牌標誌的透明錶帶，更襯托錶殼的絢麗。

▲SWATCH領先業界首度推出全新複合材質BIOCERAMIC生物陶瓷的NEXT系列錶款。（圖／SWATCH提供，以下同）



SWATCH則於材質研發有嶄新突破，以三分之一的bio-sourced生物來源塑料融合三分之二的陶瓷材質，研發創新的BIOCERAMIC生物陶瓷材質，不僅比一般塑料更為耐用強韌，也比傳統陶瓷更不易破碎，且是對環境友善的材質，說明品牌對永續發展的重視，首波亮相NEXT系列以錶徑47mm的大尺寸BIG BOLD錶款為藍本，共推出經典黑、白色，以及馬卡龍色調的粉、藍與灰色等5款新錶。

▲SWATCH結合陶瓷與塑料優點NEXT系列藍色錶款（左）4,100元，粉色錶款4,100元。



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