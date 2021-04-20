柯佳嬿搶先訂製Loro Piana小方包！「只寫二字」出門絕不撞款

▲柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket包款訂製服務 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

小巧的口袋包是不退流行的配件首選，Loro Piana就打造了夢幻Extra Pocket包款，且一次集齊各種尺寸、花色，絕對讓人陷入選擇困難；另也引進專屬的客製化服務，並邀請到女星柯佳嬿搶先體驗，她選擇英文名字縮寫「AK」，拎著出門絕對不撞包。

▲Extra Pocket系列成為女星愛用包款之一 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Loro Piana 2020秋冬的Extra Pocket系列成為女星愛用包款之一，從不同尺寸到多配色，經典的中性棕、米色白色，甚至於天空藍、亮紅和芥末黃都能滿足，完美春夏的想像，成為不過時的包款，先前女星Melody（殷悅）、柯佳嬿、許路兒以及任容萱都曾經上身演繹，製造不少話題。

本季則首次將客製化服務引起台灣，可於四款設計和尺寸當中選出屬意款式包包，並揀選喜歡的字母或代表台灣的專屬圖案，例如台灣黑熊及梅花，加上手繪的圖案或字母打造獨一無二的款式。

▲柯佳嬿相中白色款式，並訂製「AK」字樣。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

此次更請到早已是Extra Pocket愛好者的柯佳嬿搶先體驗，她一眼相中小巧的白色款，並在中央印製上英文名首字母縮寫「AK」，低調之餘相當具有辨識度，柯佳嬿搭配一套水藍色洋裝出鏡，手捧愛包擺拍。此外，可拆卸肩背帶能使肩背包搖身一變成手拿包，背後的穿孔則可穿過皮帶變身成腰包，多樣化背法更吸引人。

▲本季Extra Pocket首次於台灣店內提供個人化服務 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Chloé大勢 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包也是近期夯款，延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色「燕麥牛奶」色調，在春夏交接之時帶來療癒視覺享受。輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，當然最吸引人的還是大容量實用性，可以充當上班、出遊包款，一顆多用CP值很高。

另也有「編織提籃」，特別與社會企業合作，委託肯亞農村地區的婦女製作，以提供婦女穩定收入，所以每一個編織提籃都是獨一無二，且經過編織工匠親手打造，擁有自己專屬的皮革標籤。包款小巧之餘，細長的提把輕巧拎起，底座還藏入了Chloé皮革字樣，通過抽繩拉緊內袋，取物十分方便。

▲Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包。（圖／品牌提供）

▲Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織提籃，NT$21,300；水桶包，NT$19,500。（圖／品牌提供）



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