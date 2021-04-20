fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿搶先訂製Loro Piana小方包！「只寫二字」出門絕不撞款

>

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket包款訂製服務 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

小巧的口袋包是不退流行的配件首選，Loro Piana就打造了夢幻Extra Pocket包款，且一次集齊各種尺寸、花色，絕對讓人陷入選擇困難；另也引進專屬的客製化服務，並邀請到女星柯佳嬿搶先體驗，她選擇英文名字縮寫「AK」，拎著出門絕對不撞包。

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Extra Pocket系列成為女星愛用包款之一 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Loro Piana 2020秋冬的Extra Pocket系列成為女星愛用包款之一，從不同尺寸到多配色，經典的中性棕、米色白色，甚至於天空藍、亮紅和芥末黃都能滿足，完美春夏的想像，成為不過時的包款，先前女星Melody（殷悅）、柯佳嬿、許路兒以及任容萱都曾經上身演繹，製造不少話題。

本季則首次將客製化服務引起台灣，可於四款設計和尺寸當中選出屬意款式包包，並揀選喜歡的字母或代表台灣的專屬圖案，例如台灣黑熊及梅花，加上手繪的圖案或字母打造獨一無二的款式。

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲柯佳嬿相中白色款式，並訂製「AK」字樣。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

此次更請到早已是Extra Pocket愛好者的柯佳嬿搶先體驗，她一眼相中小巧的白色款，並在中央印製上英文名首字母縮寫「AK」，低調之餘相當具有辨識度，柯佳嬿搭配一套水藍色洋裝出鏡，手捧愛包擺拍。此外，可拆卸肩背帶能使肩背包搖身一變成手拿包，背後的穿孔則可穿過皮帶變身成腰包，多樣化背法更吸引人。

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Loro Piana 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲本季Extra Pocket首次於台灣店內提供個人化服務 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Chloé大勢 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包也是近期夯款，延續鮮明LOGO織帶作為設計亮點，注入奶白色「燕麥牛奶」色調，在春夏交接之時帶來療癒視覺享受。輕巧好上手的雙色帆布設計，不忘以皮革遊走輪廓，增添精品級辨識度，當然最吸引人的還是大容量實用性，可以充當上班、出遊包款，一顆多用CP值很高。

另也有「編織提籃」，特別與社會企業合作，委託肯亞農村地區的婦女製作，以提供婦女穩定收入，所以每一個編織提籃都是獨一無二，且經過編織工匠親手打造，擁有自己專屬的皮革標籤。包款小巧之餘，細長的提把輕巧拎起，底座還藏入了Chloé皮革字樣，通過抽繩拉緊內袋，取物十分方便。

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé大勢的 Woody「燕麥牛奶」帆布托特包。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織提籃，NT$21,300；水桶包，NT$19,500。（圖／品牌提供）

►楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

關鍵字：

Loro Piana, 柯佳嬿, Extra Pocket, 個人, 訂製

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲

安格斯12星座一周運勢4／19-4／25　天蠍貴人運UP、巨蟹感情甜出新高度 星巴克4／19起連續3天買一送一　「每日限時」鎖定聰明買 頭髮狂掉？營養師：「一樣東西」不要吃，否則掉髮會更嚴重 《長歌行》迪麗熱巴完美重現原版漫畫造型！女扮男裝帥度不輸吳磊 獵奇「五趾鞋」敢穿嗎？十根外露像光腳出門　低頭一看竟是大紅指甲 洗手是一種儀式感！洗手乳、乾洗手8款推薦　兼顧保養還有超好聞香氣 星巴克「變色水杯」倒入冷飲瞬間超夢幻！四色全包竟千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面